ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: экскурсовод в музей «UA:Перший» и оплачиваемая стажировка на немецком канале

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие возможности этой недели в сфере медиа.


SMM в «Крымские реалии»

Фото: facebook.com/krymrealii

Команда «Крым Реалии» ищет SMM-специалиста с навыками видео- и фотомонтажа и опытом создания SM-видео. Желательно быть из Крыма или быть в курсе событий полуострова.

Требования:

- быть social media journalist

- adobe, photoshop, premiere

- опыт создания SM-видео

- шустрость и толковость

- грамотный украинский и русский

- желателен опыт в SMM редакции

Обязанности:

- базовая каждодневная работа в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram

Условия:

- частичная работа в редакции, также возможно работать удаленно

Письмо с коротким представлением, резюме (которое отражает и опыт работы, и результаты на каждом из см-проектов) присылайте на spamdoboga@gmail.com.

Вечерний редактор новостей в «Обозреватель»

Фото: facebook.com/obozrevatel

Требования:

- обязательный опыт работы

- понимание разницы между «лидом», «загом» и «беком»

Условия работы:

- конкурентная зарплата

- профессиональный рост

- график с 17:00 до 01:00

По всем вопросам писать сюда.

Стажировка на телеканале в Магдебурге

Фото: facebook.com

Условия:

- стажировка оплачиваемая

- выезд в конце октября (2017)

- минимально знать немецкий язык

- желателен опыт в работе с видео

Резюме и мотивационное письмо на английском или немецком языках отправлять на victoria.bilash@gmail.com.

Больше о канале можно узнать здесь.

Журналисты, авторы, редакторы и стажеры в «БЖ»

Фото: facebook.com

Нужны:

- штатный журналист

- штатный редактор ленты новостей

- постоянный автор для рубрик о еде и новых заведениях

- постоянный автор для рубрик об украинских брендах

- постоянных журналистов из Львова и Одессы

- стажеры

Требования:

- ориентироваться у лайфстайл темах и урбанистике

- следить за новыми заведениями и городскими инициативами

- знать украинских производителей - обязательно

Первое время штатные журналисты должны будут работать в офисе.

Если вам интересно, то заполните эту анкету: https://goo.gl/forms/E4xuUhWo0wv4fzrh1

Маркетолог-аналитик в «1+1 Digital»

Фото: facebook.com/media.1plus1

«1+1 Digital» ищет маркетолога-аналитика, который будет заниматься внедрением маркетинговых активностей и digital аналитикой.

Основные обязанности:

- анализ рекламно-медийного рынка, спроса рекламодателей и предложения конкурентов

- реализация маркетинговой активности 1+1 Digital Sales

- анализ эффективности маркетинговых кампаний

- участие в формировании политики позиционирования продуктов

- участие в разработке упаковки рекламных продуктов 1+1 Digital Sales

- регулярный мониторинг активности рекламодателей

- регулярный качественный анализ активности конкурентов

- подготовка презентаций, отчетов, аналитических докладов

Требования:

- высшее образование (маркетинг, математика, экономическая кибернетика, статистика, экономика, социология)

- опыт работы на аналогичной должности не менее 1-го года в медиа/рекламных/маркетинговых агентствах

- понимание принципов медиа-планирование

- опыт реализации рекламных кампаний в Интернете (Google, Facebook, etc)

- опыт работы с Gemius Explorer, Gemius Prism, TNS, Gemius Fusion, Google Analytics

- опытный пользователь MS Office (Excel, Power Point)

- внимательность, исполнительность, ответственность

Пакет компенсаций, предлагаемых компанией:

- официальная оплата труда

- медицинская страховка

- 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска

- оплачиваемый больничный

- компьютер и лицензионное ПО

- корпоративная мобильная связь

- корпоративные льготы и скидки (на занятия в спортклубе, отдых на горнолыжном курорте и другие услуги или товары от партнеров)

- корпоративный университет

- современный и комфортный офис в центре городе (Подол) кухни и гейм-зоны на территории офиса

- баланс работа-личная жизнь (гибкий график, возможность получить ряд услуг на территории офиса, например, обратиться к врачу или воспользоваться услугами химчистки)

Отправить резюме.

Редактор ленты новостей в «Хмарочос»

Фото: facebook.com

Обязанности:

- писать новости на городскую тематику (Киев и другие города)

- брать комментарии

- писать анонсы событий

Ты уже умеешь:

- пользоваться админкой Wordpress

- интересуешься темой развития Киева и разбираешься в этой теме

- владеешь английским (Intermediate +) и украинским языками

- активен(а) в соцсетях, умеешь мониторить и быстро находить нужные новости

- имеешь соответствующий опыт работы от одного года.

Условия работы:

С 09:00 до 18:00 в офисе и несколько часов удаленно на выходных.

Присылать информацию о себе и примеры текстов на почту tk@hmarochos.kiev.ua.

Эксперт-экскурсовод в музей «UA:Перший»

Фото: 1tv.com.ua/museum

Нужен умный и коммуникабельный исследователь и оратор. Особенно ждут музейщиков, телевизионщиков и культурологов.

Требования:

- выше/неполное высшее образование

- знание специфики музейного дела, приветствуется знание в телевизионной отрасли

- грамотность, украинский/русский языки - безупречно

- английский - на разговорном уровне (желательно)

- ораторские способности, умение владеть вниманием аудитории (особенно - детской)

- способность к усвоению и творческой подачи большого количества информации

- навыки поиска нужной информации, ее обработки

- опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point)

- работа на полный рабочий день

Обязанности:

- ведение исследовательской работы по изучению музейных предметов, коллекций и фондов, обеспечение их сохранности, своевременного учета и инвентаризации

- проведение экскурсий и лекций, обеспечения графике посещения музея и связанных с этим организационных мероприятий

- обработка и учет видео- и фотоархивов

- администрирование страниц музея в соцсетях

- сотрудничество с подразделениями компании по вопросам деятельности музея и с профессиональными музейными и архивными учреждениями, частными коллекционерами

- участие в подготовке выставок, презентаций, изготовлении каталогов, рекламной и презентационной продукции, совершенствовании музейной экспозиции

Зарплата по результатам собеседования и испытательного срока.

Резюме присылайте по адресу: tvmuseum@ukr.net

Грант-менеджер в «Громадське радіо»

Фото: facebook.com/hromadske.radio

Основные обязанности:

- координация фандрейзинга

- мониторинг новых предложений и тендеров

- представление предложений для участия в конкурсах

- разработка грантовых предложений и других документов для грантовых конкурсов

- координация реализации грантов

- упорядочение проектных баз данных

- развитие новых проектов, идей и проектных инициатив

- подготовка бюджетов

- ведение отчетности по проектам и корректировки проектной отчетности

- координация связей с проектными партнерами организации

Обязательные требования:

- отличное владение украинским и английским языком

- умение структурировано излагать мысли

- готовность работать в условиях сжатого времени

- внимание к деталям

- опыт работы в третьем секторе или донорских организациях будет преимуществом

Условия работы: для сотрудничества будет необходима регистрация СПД.

CV и мотивационное письмо на английском языке присылайте на: apply@lobbyx.com.ua


Журналист в CAT Media Group


Фото: cat-mediagroup.com

Требования:

- писать о сексе и отношениях

- отсутствие рамок и комплексов

- ироничность

За деталями писать сюда.


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