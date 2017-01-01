Вакансии недели: экскурсовод в музей «UA:Перший» и оплачиваемая стажировка на немецком канале

«1+1 Digital» ищет маркетолога-аналитика, который будет заниматься внедрением маркетинговых активностей и digital аналитикой.

Основные обязанности:

- анализ рекламно-медийного рынка, спроса рекламодателей и предложения конкурентов

- реализация маркетинговой активности 1+1 Digital Sales

- анализ эффективности маркетинговых кампаний

- участие в формировании политики позиционирования продуктов

- участие в разработке упаковки рекламных продуктов 1+1 Digital Sales

- регулярный мониторинг активности рекламодателей

- регулярный качественный анализ активности конкурентов

- подготовка презентаций, отчетов, аналитических докладов

Требования:

- высшее образование (маркетинг, математика, экономическая кибернетика, статистика, экономика, социология)

- опыт работы на аналогичной должности не менее 1-го года в медиа/рекламных/маркетинговых агентствах

- понимание принципов медиа-планирование

- опыт реализации рекламных кампаний в Интернете (Google, Facebook, etc)

- опыт работы с Gemius Explorer, Gemius Prism, TNS, Gemius Fusion, Google Analytics

- опытный пользователь MS Office (Excel, Power Point)

- внимательность, исполнительность, ответственность

Пакет компенсаций, предлагаемых компанией:

- официальная оплата труда

- медицинская страховка

- 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска

- оплачиваемый больничный

- компьютер и лицензионное ПО

- корпоративная мобильная связь

- корпоративные льготы и скидки (на занятия в спортклубе, отдых на горнолыжном курорте и другие услуги или товары от партнеров)

- корпоративный университет

- современный и комфортный офис в центре городе (Подол) кухни и гейм-зоны на территории офиса

- баланс работа-личная жизнь (гибкий график, возможность получить ряд услуг на территории офиса, например, обратиться к врачу или воспользоваться услугами химчистки)

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