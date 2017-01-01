Вакансии недели: экскурсовод в музей «UA:Перший» и оплачиваемая стажировка на немецком канале

«Телекритика» отобрала для вас лучшие возможности этой недели в сфере медиа.
SMM в «Крымские реалии»
Команда «Крым Реалии» ищет SMM-специалиста с навыками видео- и фотомонтажа и опытом создания SM-видео. Желательно быть из Крыма или быть в курсе событий полуострова.
Требования:
- быть social media journalist
- adobe, photoshop, premiere
- опыт создания SM-видео
- шустрость и толковость
- грамотный украинский и русский
- желателен опыт в SMM редакции
Обязанности:
- базовая каждодневная работа в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram
Условия:
- частичная работа в редакции, также возможно работать удаленно
Письмо с коротким представлением, резюме (которое отражает и опыт работы, и результаты на каждом из см-проектов) присылайте на spamdoboga@gmail.com.
Вечерний редактор новостей в «Обозреватель»
Требования:
- обязательный опыт работы
- понимание разницы между «лидом», «загом» и «беком»
Условия работы:
- конкурентная зарплата
- профессиональный рост
- график с 17:00 до 01:00
По всем вопросам писать сюда.
Стажировка на телеканале в Магдебурге
Условия:
- стажировка оплачиваемая
- выезд в конце октября (2017)
- минимально знать немецкий язык
- желателен опыт в работе с видео
Резюме и мотивационное письмо на английском или немецком языках отправлять на victoria.bilash@gmail.com.
Больше о канале можно узнать здесь.
Журналисты, авторы, редакторы и стажеры в «БЖ»
Нужны:
- штатный журналист
- штатный редактор ленты новостей
- постоянный автор для рубрик о еде и новых заведениях
- постоянный автор для рубрик об украинских брендах
- постоянных журналистов из Львова и Одессы
- стажеры
Требования:
- ориентироваться у лайфстайл темах и урбанистике
- следить за новыми заведениями и городскими инициативами
- знать украинских производителей - обязательно
Первое время штатные журналисты должны будут работать в офисе.
Если вам интересно, то заполните эту анкету: https://goo.gl/forms/E4xuUhWo0wv4fzrh1
Маркетолог-аналитик в «1+1 Digital»
«1+1 Digital» ищет маркетолога-аналитика, который будет заниматься внедрением маркетинговых активностей и digital аналитикой.
Основные обязанности:
- анализ рекламно-медийного рынка, спроса рекламодателей и предложения конкурентов
- реализация маркетинговой активности 1+1 Digital Sales
- анализ эффективности маркетинговых кампаний
- участие в формировании политики позиционирования продуктов
- участие в разработке упаковки рекламных продуктов 1+1 Digital Sales
- регулярный мониторинг активности рекламодателей
- регулярный качественный анализ активности конкурентов
- подготовка презентаций, отчетов, аналитических докладов
Требования:
- высшее образование (маркетинг, математика, экономическая кибернетика, статистика, экономика, социология)
- опыт работы на аналогичной должности не менее 1-го года в медиа/рекламных/маркетинговых агентствах
- понимание принципов медиа-планирование
- опыт реализации рекламных кампаний в Интернете (Google, Facebook, etc)
- опыт работы с Gemius Explorer, Gemius Prism, TNS, Gemius Fusion, Google Analytics
- опытный пользователь MS Office (Excel, Power Point)
- внимательность, исполнительность, ответственность
Пакет компенсаций, предлагаемых компанией:
- официальная оплата труда
- медицинская страховка
- 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска
- оплачиваемый больничный
- компьютер и лицензионное ПО
- корпоративная мобильная связь
- корпоративные льготы и скидки (на занятия в спортклубе, отдых на горнолыжном курорте и другие услуги или товары от партнеров)
- корпоративный университет
- современный и комфортный офис в центре городе (Подол) кухни и гейм-зоны на территории офиса
- баланс работа-личная жизнь (гибкий график, возможность получить ряд услуг на территории офиса, например, обратиться к врачу или воспользоваться услугами химчистки)
Редактор ленты новостей в «Хмарочос»
Обязанности:
- писать новости на городскую тематику (Киев и другие города)
- брать комментарии
- писать анонсы событий
Ты уже умеешь:
- пользоваться админкой Wordpress
- интересуешься темой развития Киева и разбираешься в этой теме
- владеешь английским (Intermediate +) и украинским языками
- активен(а) в соцсетях, умеешь мониторить и быстро находить нужные новости
- имеешь соответствующий опыт работы от одного года.
Условия работы:
С 09:00 до 18:00 в офисе и несколько часов удаленно на выходных.
Присылать информацию о себе и примеры текстов на почту tk@hmarochos.kiev.ua.
Эксперт-экскурсовод в музей «UA:Перший»
Нужен умный и коммуникабельный исследователь и оратор. Особенно ждут музейщиков, телевизионщиков и культурологов.
Требования:
- выше/неполное высшее образование
- знание специфики музейного дела, приветствуется знание в телевизионной отрасли
- грамотность, украинский/русский языки - безупречно
- английский - на разговорном уровне (желательно)
- ораторские способности, умение владеть вниманием аудитории (особенно - детской)
- способность к усвоению и творческой подачи большого количества информации
- навыки поиска нужной информации, ее обработки
- опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point)
- работа на полный рабочий день
Обязанности:
- ведение исследовательской работы по изучению музейных предметов, коллекций и фондов, обеспечение их сохранности, своевременного учета и инвентаризации
- проведение экскурсий и лекций, обеспечения графике посещения музея и связанных с этим организационных мероприятий
- обработка и учет видео- и фотоархивов
- администрирование страниц музея в соцсетях
- сотрудничество с подразделениями компании по вопросам деятельности музея и с профессиональными музейными и архивными учреждениями, частными коллекционерами
- участие в подготовке выставок, презентаций, изготовлении каталогов, рекламной и презентационной продукции, совершенствовании музейной экспозиции
Зарплата по результатам собеседования и испытательного срока.
Резюме присылайте по адресу: tvmuseum@ukr.net
Грант-менеджер в «Громадське радіо»
Основные обязанности:
- координация фандрейзинга
- мониторинг новых предложений и тендеров
- представление предложений для участия в конкурсах
- разработка грантовых предложений и других документов для грантовых конкурсов
- координация реализации грантов
- упорядочение проектных баз данных
- развитие новых проектов, идей и проектных инициатив
- подготовка бюджетов
- ведение отчетности по проектам и корректировки проектной отчетности
- координация связей с проектными партнерами организации
Обязательные требования:
- отличное владение украинским и английским языком
- умение структурировано излагать мысли
- готовность работать в условиях сжатого времени
- внимание к деталям
- опыт работы в третьем секторе или донорских организациях будет преимуществом
Условия работы: для сотрудничества будет необходима регистрация СПД.
CV и мотивационное письмо на английском языке присылайте на: apply@lobbyx.com.ua
Журналист в CAT Media Group
Требования:
- писать о сексе и отношениях
- отсутствие рамок и комплексов
- ироничность
За деталями писать сюда.