Вакансии недели: bit.ua, ТЕТ, «Новый канал», СТБ и «1+1» ищут сотрудников

Требования:

- владение английским на уровне Advanced

- опыт работы журналистом в интернет-СМИ от 1 года

- опыт работы редактором в Интернет-СМИ, будет дополнительным преимуществом;

- знания современных трендов в Интернет-СМИ

Обязанности:

- поиск и разработка тем для блогов

- поиск авторов и постоянная коммуникация с ними

- взятие комментариев и превращение их в блоги

- редактирование и корректура всех текстов блогов

- написание креативных заголовков

- отбор форматных блогов для перепечатки с других сайтов

- заказ иллюстраций для блогов у дизайнеров, контроль концепции иллюстраций и их качества

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.