ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: bit.ua, ТЕТ, «Новый канал», СТБ и «1+1» ищут сотрудников

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Редактор рубрики «Культура» в bit.ua

Требования:

- разбираться в массовой культуре, но не игнорировать авангардные извращения

- быть веселым и бодрым человеком

- писать про то, что нашим читателям сделать со своим свободным временем

Присылайте резюме, cover letter и ссылки на материалы на ab@bit.ua с пометкой «редактор культуры» в теме письма.

Редактор ленты новостей в проект LAB на bit.ua

Обязанности:

- писать, простые листиклы и иксплейнеры.

Требования:

- уровень английского языка не ниже Upper Intermediate

Присылайте резюме на lg@bit.ua с пометкой «новостник на Lab». Нужно будет выполнить небольшое тестовое задание.

Редактор сайта ТСН.Блоги

Требования:

- владение английским на уровне Advanced

- опыт работы журналистом в интернет-СМИ от 1 года

- опыт работы редактором в Интернет-СМИ, будет дополнительным преимуществом;

- знания современных трендов в Интернет-СМИ

Обязанности:

- поиск и разработка тем для блогов

- поиск авторов и постоянная коммуникация с ними

- взятие комментариев и превращение их в блоги

- редактирование и корректура всех текстов блогов

- написание креативных заголовков

- отбор форматных блогов для перепечатки с других сайтов

- заказ иллюстраций для блогов у дизайнеров, контроль концепции иллюстраций и их качества

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

SMM специалист на телеканал ТЕТ

Требования:

- опыт создания текстового, графического и видео-контента с реальными примерами

- знание современных тенденций маркетинга, инструментов продвижения в социальных сетях и умение применять их на практике

- навыки работы в создании графических видеоклипов

- способность генерировать и реализовывать идеи для нескольких проектов одновременно

Обязанности:

- разработка и реализация стратегий продвижения бренда канала в социальных медиа

- создание актуального, оригинального текстового, графического и видео-контента, оптимизированного под каждую социальную платформу

- публикация и управление всем контентом в социальных сетях (фотографии, тексты, видео и т.д.)

- налаживание продуктивных отношений с читателями и блоггерами, эффективное привлечение их к обсуждению/распространению новостей канала

- отслеживание новых трендов социальных медиа

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Копирайтер (сценарист) на телеканал «1+1»

Требования:

- опыт написания сценариев сериалов, фильмов будет преимуществом

- опыт работы с маркетинговой составляющей

- владение украинским и русским языками;

Обязанности:

- работа преимущественно с промо и анонсированием сериалов

- детальный разбор продукта, героев, главных и второстепенных линий сериала, поиск крючков

- понимание составляющих сценария

- понимание маркетинговых инструментов, которые помогут промо сериала задеть зрителя

- понимание целевой аудитории, бренда канала

- написание текстов, которые не оставляют равнодушным никого

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Журналист пресс-службы «Нового канала»

Требования:

- опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет

- знание грамматики, пунктуации, орфографии

- отличное знание программ Word, Excel

Обязанности:

- создание PR-материалов, анонсов, новостей, пресс-релизов к проектам

- работа со СМИ

- пресс-сопровождение съемок проектов,

- коммуникация с руководителями проектов, с представителями СМИ

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Главный сценарист проекта «Все буде смачно!» на телеканале СТБ

Требования:

- высшее образование по специальности: редактор, журналист, филолог, драматург

- опыт работы от 2-х лет главным сценаристом, шеф-редактором, выпускающим редактором, креативным сценаристом

- опыт управления персоналом от 1 года

- знание сценарного мастерства

- знание и понимание основ драматургии

Обязанности:

- контроль работы сценарной группы

- утверждение тем программ и рецептов

- разработка концепции каждой программы

- согласование структуры выпусков

- контроль дедлайнов съемок, форс-мажорных ситуаций

- вычитка сценариев и анонсов в программу

- защита верстки у аналитиков, сдача программы руководству

- ведение КПП редакции

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.


Журналист (редактор) ленты новостей сайта stb.ua

Требования:

- высшее образование: журналистика, филология (желательно)

- опыт работы редактором новостей или контент-менеджером от 1 года

- опыт работы в интернет-СМИ (желательно)

Обязанности:

- контроль своевременного и грамотного обновление разделов сайта

- обновление новостей на главной странице

- ответственность за качественный и интересный контент

- написание новостей по срочным информационными поводами, выпуск их на сайт

- написание новостей с исходников

- проведение интервью (вживую, по телефону, письменно), обработка и написание

- самостоятельное взятие комментариев по телефону

- перевод и вычитка текстов

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.


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