Вакансии недели: bit.ua, ТЕТ, «Новый канал», СТБ и «1+1» ищут сотрудников

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Редактор рубрики «Культура» в bit.ua
Требования:
- разбираться в массовой культуре, но не игнорировать авангардные извращения
- быть веселым и бодрым человеком
- писать про то, что нашим читателям сделать со своим свободным временем
Присылайте резюме, cover letter и ссылки на материалы на ab@bit.ua с пометкой «редактор культуры» в теме письма.
Редактор ленты новостей в проект LAB на bit.ua
Обязанности:
- писать, простые листиклы и иксплейнеры.
Требования:
- уровень английского языка не ниже Upper Intermediate
Присылайте резюме на lg@bit.ua с пометкой «новостник на Lab». Нужно будет выполнить небольшое тестовое задание.
Редактор сайта ТСН.Блоги
Требования:
- владение английским на уровне Advanced
- опыт работы журналистом в интернет-СМИ от 1 года
- опыт работы редактором в Интернет-СМИ, будет дополнительным преимуществом;
- знания современных трендов в Интернет-СМИ
Обязанности:
- поиск и разработка тем для блогов
- поиск авторов и постоянная коммуникация с ними
- взятие комментариев и превращение их в блоги
- редактирование и корректура всех текстов блогов
- написание креативных заголовков
- отбор форматных блогов для перепечатки с других сайтов
- заказ иллюстраций для блогов у дизайнеров, контроль концепции иллюстраций и их качества
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
SMM специалист на телеканал ТЕТ
Требования:
- опыт создания текстового, графического и видео-контента с реальными примерами
- знание современных тенденций маркетинга, инструментов продвижения в социальных сетях и умение применять их на практике
- навыки работы в создании графических видеоклипов
- способность генерировать и реализовывать идеи для нескольких проектов одновременно
Обязанности:
- разработка и реализация стратегий продвижения бренда канала в социальных медиа
- создание актуального, оригинального текстового, графического и видео-контента, оптимизированного под каждую социальную платформу
- публикация и управление всем контентом в социальных сетях (фотографии, тексты, видео и т.д.)
- налаживание продуктивных отношений с читателями и блоггерами, эффективное привлечение их к обсуждению/распространению новостей канала
- отслеживание новых трендов социальных медиа
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Копирайтер (сценарист) на телеканал «1+1»
Требования:
- опыт написания сценариев сериалов, фильмов будет преимуществом
- опыт работы с маркетинговой составляющей
- владение украинским и русским языками;
Обязанности:
- работа преимущественно с промо и анонсированием сериалов
- детальный разбор продукта, героев, главных и второстепенных линий сериала, поиск крючков
- понимание составляющих сценария
- понимание маркетинговых инструментов, которые помогут промо сериала задеть зрителя
- понимание целевой аудитории, бренда канала
- написание текстов, которые не оставляют равнодушным никого
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Журналист пресс-службы «Нового канала»
Требования:
- опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет
- знание грамматики, пунктуации, орфографии
- отличное знание программ Word, Excel
Обязанности:
- создание PR-материалов, анонсов, новостей, пресс-релизов к проектам
- работа со СМИ
- пресс-сопровождение съемок проектов,
- коммуникация с руководителями проектов, с представителями СМИ
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Главный сценарист проекта «Все буде смачно!» на телеканале СТБ
Требования:
- высшее образование по специальности: редактор, журналист, филолог, драматург
- опыт работы от 2-х лет главным сценаристом, шеф-редактором, выпускающим редактором, креативным сценаристом
- опыт управления персоналом от 1 года
- знание сценарного мастерства
- знание и понимание основ драматургии
Обязанности:
- контроль работы сценарной группы
- утверждение тем программ и рецептов
- разработка концепции каждой программы
- согласование структуры выпусков
- контроль дедлайнов съемок, форс-мажорных ситуаций
- вычитка сценариев и анонсов в программу
- защита верстки у аналитиков, сдача программы руководству
- ведение КПП редакции
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Журналист (редактор) ленты новостей сайта stb.ua
Требования:
- высшее образование: журналистика, филология (желательно)
- опыт работы редактором новостей или контент-менеджером от 1 года
- опыт работы в интернет-СМИ (желательно)
Обязанности:
- контроль своевременного и грамотного обновление разделов сайта
- обновление новостей на главной странице
- ответственность за качественный и интересный контент
- написание новостей по срочным информационными поводами, выпуск их на сайт
- написание новостей с исходников
- проведение интервью (вживую, по телефону, письменно), обработка и написание
- самостоятельное взятие комментариев по телефону
- перевод и вычитка текстов
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
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