Вакансии недели: англоязычные ведущие в UATV и главред на сайт «Громадського»

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.
Главный редактор на сайт «Громадського»
Требования:
– быть богом текста, в совершенстве знать форматы, понимать тренды в мире и думать, как это применить у нас
– за 1 секунду понимать, сколько W's пропущено в новости, синтезировать nut graf для текста за 10 секунд
– уметь конвертировать информацию в форматы ТВ/сайта/соцмедиа, четко понимать, как она работает на разных платформах
– понимать, как «конструировать» ленту новостей и публикаций, соответствующую интересам аудитории и миссии «Громадського»
– организовать работу собственного подразделения и «бесшовные» коммуникации подчиненных с другими отделами на «Громадськом»
– находить общий язык и решения в логике «игры с добавленной ценностью» как горизонтально с руководителями других подразделений, так и с собственными руководителями и подчиненными, каждый день
– понимать ценность и стандарты внешних коммуникаций, с аудиторией, партнерами, коллегами и тому подобное
– безупречное прошлое
Больше информации можно получить ЗДЕСЬ.
Писать на hr@hromadske.ua. В письме указать «главред сайта», кроме резюме и желаемой зарплаты, отправить мотивационное письмо в 200 слов.
Журналист в проект «Українські сенсації»
Обязанности:
– поиск и разработка тем
– проведения журналистского расследования (поиск необходимой для темы информации, документов, сбор фактов)
– аналитика и оперативное реагирование
– выезд на съемку, запись репортажей, интервью
Требования:
– высшее образование (журналистское или филологическое)
– владение украинским языком
– опыт работы на различных проектах (новостные, документальные) – от 3 лет;
– готовность к командировкам;
Получить больше информации и отправить свое резюме можно ЗДЕСЬ.
Англоязычный телеведущий в UATV
Требования:
– отличные письменные и устные навыки общения и презентации
– навыки исследования и опроса, а также хорошее понимание украинской политики, экономики, культуры, бизнеса
– опыт работы в прямом эфире
– готовность приступить к работе как можно скорее
Дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.
Телеведущий англоязычного тревел-шоу в UATV
Требования:
– свободное владение английским языком
– наличие чувства юмора
– умение естественно вести себя и импровизировать перед камерой
– желание путешествовать
Занятость не полная. Дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.
Редактор в Общественное движение «Честно»
Обязанности:
– редактирование материалов журналистов и аналитиков на избирательную тематику
– написание собственных материалов
Требования:
– отличное владение украинским и русским языками
– опыт работы в должности редактора от 5 лет
– опыт работы с политической или социальной тематикой
– владение английским языком будет преимуществом
– чувство юмора
CV присылайте на apply@lobbyx.com.ua
Шеф-редактор социального проекта в «1+1 Production»
Требования:
– готовность приступить к работе как можно скорее
Дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.