ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: англоязычные ведущие в UATV и главред на сайт «Громадського»

Бизнес

«Телекритика» отобрала для вас лучшие вакансии этой недели в сфере медиа.


Главный редактор на сайт «Громадського»

Требования:

– быть богом текста, в совершенстве знать форматы, понимать тренды в мире и думать, как это применить у нас

– за 1 секунду понимать, сколько W's пропущено в новости, синтезировать nut graf для текста за 10 секунд

– уметь конвертировать информацию в форматы ТВ/сайта/соцмедиа, четко понимать, как она работает на разных платформах

– понимать, как «конструировать» ленту новостей и публикаций, соответствующую интересам аудитории и миссии «Громадського»

– организовать работу собственного подразделения и «бесшовные» коммуникации подчиненных с другими отделами на «Громадськом»

– находить общий язык и решения в логике «игры с добавленной ценностью» как горизонтально с руководителями других подразделений, так и с собственными руководителями и подчиненными, каждый день

– понимать ценность и стандарты внешних коммуникаций, с аудиторией, партнерами, коллегами и тому подобное

– безупречное прошлое

Больше информации можно получить ЗДЕСЬ.

Писать на hr@hromadske.ua. В письме указать «главред сайта», кроме резюме и желаемой зарплаты, отправить мотивационное письмо в 200 слов.

Журналист в проект «Українські сенсації»

Обязанности:

– поиск и разработка тем

– проведения журналистского расследования (поиск необходимой для темы информации, документов, сбор фактов)

– аналитика и оперативное реагирование

– выезд на съемку, запись репортажей, интервью

Требования:

– высшее образование (журналистское или филологическое)

– владение украинским языком

– опыт работы на различных проектах (новостные, документальные) – от 3 лет;

– готовность к командировкам;

Получить больше информации и отправить свое резюме можно ЗДЕСЬ.

Англоязычный телеведущий в UATV

Требования:

– отличные письменные и устные навыки общения и презентации

– навыки исследования и опроса, а также хорошее понимание украинской политики, экономики, культуры, бизнеса

– опыт работы в прямом эфире

– готовность приступить к работе как можно скорее

Дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.

Телеведущий англоязычного тревел-шоу в UATV

Требования:

– свободное владение английским языком

– наличие чувства юмора

– умение естественно вести себя и импровизировать перед камерой

– желание путешествовать

Занятость не полная. Дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.

Редактор в Общественное движение «Честно»

Обязанности:

– редактирование материалов журналистов и аналитиков на избирательную тематику

– написание собственных материалов

Требования:

– отличное владение украинским и русским языками

– опыт работы в должности редактора от 5 лет

– опыт работы с политической или социальной тематикой

– владение английским языком будет преимуществом

– чувство юмора

CV присылайте на apply@lobbyx.com.ua

Шеф-редактор социального проекта в «1+1 Production»

Требования:

– готовность приступить к работе как можно скорее

Дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.

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