Вакансии недели: англоязычные ведущие в UATV и главред на сайт «Громадського»

Требования:

– быть богом текста, в совершенстве знать форматы, понимать тренды в мире и думать, как это применить у нас

– за 1 секунду понимать, сколько W's пропущено в новости, синтезировать nut graf для текста за 10 секунд

– уметь конвертировать информацию в форматы ТВ/сайта/соцмедиа, четко понимать, как она работает на разных платформах

– понимать, как «конструировать» ленту новостей и публикаций, соответствующую интересам аудитории и миссии «Громадського»

– организовать работу собственного подразделения и «бесшовные» коммуникации подчиненных с другими отделами на «Громадськом»

– находить общий язык и решения в логике «игры с добавленной ценностью» как горизонтально с руководителями других подразделений, так и с собственными руководителями и подчиненными, каждый день

– понимать ценность и стандарты внешних коммуникаций, с аудиторией, партнерами, коллегами и тому подобное

– безупречное прошлое

Больше информации можно получить ЗДЕСЬ.

Писать на hr@hromadske.ua. В письме указать «главред сайта», кроме резюме и желаемой зарплаты, отправить мотивационное письмо в 200 слов.