ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии недели: «112 Украина», «Вести», «Громадське» и «1+1» ищут сотрудников

Бизнес

Традиционно по понедельникам «Телекритика» продолжает искать для вас самые актуальные вакансии мира медиа.


На этой неделе «1+1» вновь ищет PR-менеджера для звезд, газета «Вести» нуждается в журналисте, а ТРК «Украина» – в креативном продюсере.

Журналист-веб-редактор на проект «Громадське. На русском»

Требования:

– Журналистское/филологическое образование;

– Глубокая эрудированность, понимание политической, экономической и социальной сфер жизни в Украине и на постсоветском пространстве;

– Грамотная украинская, русская и английская речь;

– Способность ориентироваться в медиапространстве и понимать интересы и потребности аудитории;

– Способность быстро находить нужную информацию из разных источников;

– Владение ПК на уровне опытного пользователя;

– Опыт работы на телевидении/радио на должности редактора или журналиста.

Обязанности:

– Подготовка новостей для сайта: мониторинг событий, поиск тем и информационных материалов;

– Перевод на русский язык и адаптация материалов с украинской версии сайта;

– Адаптация материалов информационных партнеров «Громадського»;

– Написание, вычитка и редактирование текстов;

– Запись интервью по скайпу для эфира «Громадського».

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Журналист в газету «Вести»

Требования:

– Высшее образование (журналистика);

– Опыт работы в ежедневных изданиях от 1 года;

– Ориентироваться в событиях политической, экономической, социальной жизни города;

– Активная общественная позиция, высокий интерес к происходящим в городе событиям;

– Безупречное владение русским и украинским языками, умение четко выражать мысли в тексте;

– Готовность к ненормированному рабочему графику;

– Коммуникабельность, умение работать в команде.

Обязанности:

– Написание эксклюзивных статей, новостей, интервью, репортажей, в том числе с места событий и уличные опросы;

– Постоянный поиск новых тем и героев;

– Взаимодействие с фотокорреспондентами и дизайнерами в процессе подготовки и верстки материалов.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

Креативный продюсер на ТРК «Украина»

Требования:

– Опыт создания рейтинговых, масштабных и имиджевых продуктов;

– Навыки и опыт управления проектом (сроки, бюджеты, качество);

– Умение привлекать и удерживать внимание аудитории к продукту;

– Умение формировать заданное брендом восприятие продукта;

– Умение выделить идею, работающую на бренд канала или связать идею с брендом канала;

– Умение аргументировать и продавать идею продукта;

– Умение обеспечить реализацию идеи продукта, бренда в конечном продукте;

– Навыки и опыт управления проектами и управления творческими командами;

– Умение работать с аналитической информацией, корректировать решения в соответствии с ней;

– Стремление накопить компетенцию качественного производства продукта на канале;

– Отношение к производству как к собственному делу (умение подчинять личные интересы бизнес-целям);

– Умение релевантно прогнозировать долю, рейтинг продукта.

Обязанности:

Отвечать за качество идей/форматов проектов для собственного производства:

– за отбор перспективных идей для реализации;

– за управление производством пилотного проекта;

– за утверждение проекта, планируемого к производству;

– за процесс запуска производства утвержденной идеи.

Отвечать за разработку концепции программы (идея, цель, смысловые решения, требования к продукту):

– за разработку концепции программы в соответствии с концепцией бренда канала;

– за прогноз эффективности концепции программы в случае реализации идеи (прогноз эффективности решений по формированию заданного брендом восприятия продукта/ канала у аудитории);

– за соблюдение сроков при разработке и утверждении концепции программы.

Отвечать за производство продукта в соответствии с концепцией программы, за соответствие контента требованиям канала:

– за участие в планировании проекта (брифование ожиданий, согласование бюджета (без деталей) и КПП);

– за соответствие продукта требованиям канала (концепция, драматургия, долевые показатели);

– за участие в управлении отклонениями от принятой концепции продукта на всех этапах производства (препродакшен, съемочный процесс (только студийные программы), постпродакшен на уровне чернового монтажа);

Отвечать за повышение эффективности процессов производства:

– за анализ готового контента (по факту выхода в эфир);

– за формирование требований по приведению контента в соответствие с концепцией продукта и к заданным долевым показателям;

– за анализ комплексной эффективности произведенных продуктов.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

PR-менеджер звезд телеканала «1+1»

Комментарий к вакансии: «Мы ищем настоящего волшебника, который умеет зажигать звезды и открывать миру величайших героев нашего времени»

Требования:

– Высшее образование;

– Опыт работы в аналогичной сфере или похожем направление (работа с персоналиями, лидерами, звездами);

– Знание английского языка;

– Талант и умение писать PR-материалы и четкое понимание, что такое информационный повод и позиционирование;

– Владение основами SMM и умение работать с наполнением сайтов (активный пользователь соцсетей);

– Контакты в СМИ и не только;

– Общая эрудиция, осведомленность в событиях и новостях Украины и мира;

– Высокий уровень стрессоустойчивости;

– Креативное мышление, идейность и упорство;

– Инициативность, активность, коммуникабельность;

– Трудолюбие и работа ради лучшего результата.

Обязанности:

– Участие в менеджменте и освещении социальных проектов фонда «1+1 медиа», которыми руководят телеведущие «1+1»;

– Создание концепции и плана продвижения звезд (создание информационных поводов);

– Написание релизов, интервью, информирование СМИ о новостях от ведущих «1+1»;

– Организация пресс-конференций и презентаций для СМИ;

– Сопровождение журналистов на события с участием звезд и контроль дальнейших публикаций;

– Оперативное реагирование на негативные и некорректные отзывы о ведущих и компании в СМИ;

– Мониторинг интернет-репутации и показателей популярности звезд «1+1».

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Помощник гостевого редактора на «112 Украина»

Требования:

– Высшее образование;

– Опыт работы на аналогичной должности от 1 года;

– Умение ориентироваться в общественно-политической ситуации страны;

– Уровень уверенного пользователя ПК;

– Высокий уровень коммуникабельности, оперативность, ответственность, лояльность.

Обязанности:

– Активное участие в выборе тем и поиске гостей для эфира;

– Ведение переговоров со спикерами, приглашение их в студию;

– Гостеприимное сопровождение гостей по территории телеканала.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

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