Вакансии недели: «112 Украина», «Вести», «Громадське» и «1+1» ищут сотрудников

Требования:

– Опыт создания рейтинговых, масштабных и имиджевых продуктов;

– Навыки и опыт управления проектом (сроки, бюджеты, качество);

– Умение привлекать и удерживать внимание аудитории к продукту;

– Умение формировать заданное брендом восприятие продукта;

– Умение выделить идею, работающую на бренд канала или связать идею с брендом канала;

– Умение аргументировать и продавать идею продукта;

– Умение обеспечить реализацию идеи продукта, бренда в конечном продукте;

– Навыки и опыт управления проектами и управления творческими командами;

– Умение работать с аналитической информацией, корректировать решения в соответствии с ней;

– Стремление накопить компетенцию качественного производства продукта на канале;

– Отношение к производству как к собственному делу (умение подчинять личные интересы бизнес-целям);

– Умение релевантно прогнозировать долю, рейтинг продукта.

Обязанности:

Отвечать за качество идей/форматов проектов для собственного производства:

– за отбор перспективных идей для реализации;

– за управление производством пилотного проекта;

– за утверждение проекта, планируемого к производству;

– за процесс запуска производства утвержденной идеи.

Отвечать за разработку концепции программы (идея, цель, смысловые решения, требования к продукту):

– за разработку концепции программы в соответствии с концепцией бренда канала;

– за прогноз эффективности концепции программы в случае реализации идеи (прогноз эффективности решений по формированию заданного брендом восприятия продукта/ канала у аудитории);

– за соблюдение сроков при разработке и утверждении концепции программы.

Отвечать за производство продукта в соответствии с концепцией программы, за соответствие контента требованиям канала:

– за участие в планировании проекта (брифование ожиданий, согласование бюджета (без деталей) и КПП);

– за соответствие продукта требованиям канала (концепция, драматургия, долевые показатели);

– за участие в управлении отклонениями от принятой концепции продукта на всех этапах производства (препродакшен, съемочный процесс (только студийные программы), постпродакшен на уровне чернового монтажа);

Отвечать за повышение эффективности процессов производства:

– за анализ готового контента (по факту выхода в эфир);

– за формирование требований по приведению контента в соответствие с концепцией продукта и к заданным долевым показателям;

– за анализ комплексной эффективности произведенных продуктов.

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