Вакансии недели: «112 Украина», «Вести», «Громадське» и «1+1» ищут сотрудников

Традиционно по понедельникам «Телекритика» продолжает искать для вас самые актуальные вакансии мира медиа.
Требования:
– Журналистское/филологическое образование;
– Глубокая эрудированность, понимание политической, экономической и социальной сфер жизни в Украине и на постсоветском пространстве;
– Грамотная украинская, русская и английская речь;
– Способность ориентироваться в медиапространстве и понимать интересы и потребности аудитории;
– Способность быстро находить нужную информацию из разных источников;
– Владение ПК на уровне опытного пользователя;
– Опыт работы на телевидении/радио на должности редактора или журналиста.
Обязанности:
– Подготовка новостей для сайта: мониторинг событий, поиск тем и информационных материалов;
– Перевод на русский язык и адаптация материалов с украинской версии сайта;
– Адаптация материалов информационных партнеров «Громадського»;
– Написание, вычитка и редактирование текстов;
– Запись интервью по скайпу для эфира «Громадського».
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (журналистика);
– Опыт работы в ежедневных изданиях от 1 года;
– Ориентироваться в событиях политической, экономической, социальной жизни города;
– Активная общественная позиция, высокий интерес к происходящим в городе событиям;
– Безупречное владение русским и украинским языками, умение четко выражать мысли в тексте;
– Готовность к ненормированному рабочему графику;
– Коммуникабельность, умение работать в команде.
Обязанности:
– Написание эксклюзивных статей, новостей, интервью, репортажей, в том числе с места событий и уличные опросы;
– Постоянный поиск новых тем и героев;
– Взаимодействие с фотокорреспондентами и дизайнерами в процессе подготовки и верстки материалов.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Требования:
– Опыт создания рейтинговых, масштабных и имиджевых продуктов;
– Навыки и опыт управления проектом (сроки, бюджеты, качество);
– Умение привлекать и удерживать внимание аудитории к продукту;
– Умение формировать заданное брендом восприятие продукта;
– Умение выделить идею, работающую на бренд канала или связать идею с брендом канала;
– Умение аргументировать и продавать идею продукта;
– Умение обеспечить реализацию идеи продукта, бренда в конечном продукте;
– Навыки и опыт управления проектами и управления творческими командами;
– Умение работать с аналитической информацией, корректировать решения в соответствии с ней;
– Стремление накопить компетенцию качественного производства продукта на канале;
– Отношение к производству как к собственному делу (умение подчинять личные интересы бизнес-целям);
– Умение релевантно прогнозировать долю, рейтинг продукта.
Обязанности:
Отвечать за качество идей/форматов проектов для собственного производства:
– за отбор перспективных идей для реализации;
– за управление производством пилотного проекта;
– за утверждение проекта, планируемого к производству;
– за процесс запуска производства утвержденной идеи.
Отвечать за разработку концепции программы (идея, цель, смысловые решения, требования к продукту):
– за разработку концепции программы в соответствии с концепцией бренда канала;
– за прогноз эффективности концепции программы в случае реализации идеи (прогноз эффективности решений по формированию заданного брендом восприятия продукта/ канала у аудитории);
– за соблюдение сроков при разработке и утверждении концепции программы.
Отвечать за производство продукта в соответствии с концепцией программы, за соответствие контента требованиям канала:
– за участие в планировании проекта (брифование ожиданий, согласование бюджета (без деталей) и КПП);
– за соответствие продукта требованиям канала (концепция, драматургия, долевые показатели);
– за участие в управлении отклонениями от принятой концепции продукта на всех этапах производства (препродакшен, съемочный процесс (только студийные программы), постпродакшен на уровне чернового монтажа);
Отвечать за повышение эффективности процессов производства:
– за анализ готового контента (по факту выхода в эфир);
– за формирование требований по приведению контента в соответствие с концепцией продукта и к заданным долевым показателям;
– за анализ комплексной эффективности произведенных продуктов.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Комментарий к вакансии: «Мы ищем настоящего волшебника, который умеет зажигать звезды и открывать миру величайших героев нашего времени»
Требования:
– Высшее образование;
– Опыт работы в аналогичной сфере или похожем направление (работа с персоналиями, лидерами, звездами);
– Знание английского языка;
– Талант и умение писать PR-материалы и четкое понимание, что такое информационный повод и позиционирование;
– Владение основами SMM и умение работать с наполнением сайтов (активный пользователь соцсетей);
– Контакты в СМИ и не только;
– Общая эрудиция, осведомленность в событиях и новостях Украины и мира;
– Высокий уровень стрессоустойчивости;
– Креативное мышление, идейность и упорство;
– Инициативность, активность, коммуникабельность;
– Трудолюбие и работа ради лучшего результата.
Обязанности:
– Участие в менеджменте и освещении социальных проектов фонда «1+1 медиа», которыми руководят телеведущие «1+1»;
– Создание концепции и плана продвижения звезд (создание информационных поводов);
– Написание релизов, интервью, информирование СМИ о новостях от ведущих «1+1»;
– Организация пресс-конференций и презентаций для СМИ;
– Сопровождение журналистов на события с участием звезд и контроль дальнейших публикаций;
– Оперативное реагирование на негативные и некорректные отзывы о ведущих и компании в СМИ;
– Мониторинг интернет-репутации и показателей популярности звезд «1+1».
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование;
– Опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
– Умение ориентироваться в общественно-политической ситуации страны;
– Уровень уверенного пользователя ПК;
– Высокий уровень коммуникабельности, оперативность, ответственность, лояльность.
Обязанности:
– Активное участие в выборе тем и поиске гостей для эфира;
– Ведение переговоров со спикерами, приглашение их в студию;
– Гостеприимное сопровождение гостей по территории телеканала.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
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