Вакансии июля: «1+1», «4 канал», «Громадське радіо» и студия «Пилот» ищут сотрудников

Поддавшись соблазну июльских лучей солнца, рубрика «Вакансии» от «Телекритики» ненадолго уходила в отпуск. Набравшись сил и энергии, мы собрали для вас самые горячие предложения этого месяца.
Комментарий к вакансии: «Мы ищем настоящего волшебника, который умеет зажигать звезды и открывать миру величайших героев нашего времени»
Требования:
– Высшее образование;
– Опыт работы в аналогичной сфере или похожем направление (работа с персоналиями, лидерами, звездами);
– Знание английского языка;
– Талант и умение писать PR-материалы и четкое понимание, что такое информационный повод и позиционирование;
– Владение основами SMM и умение работать с наполнением сайтов (активный пользователь соцсетей);
– Контакты в СМИ и не только;
– Общая эрудиция, осведомленность в событиях и новостях Украины и мира;
– Высокий уровень стрессоустойчивости;
– Креативное мышление, идейность и упорство;
– Инициативность, активность, коммуникабельность;
– Трудолюбие и работа ради лучшего результата.
Обязанности:
– Участие в менеджменте и освещении социальных проектов фонда «1+1 медиа», которыми руководят телеведущие «1+1»;
– Создание концепции и плана продвижения звезд (создание информационных поводов);
– Написание релизов, интервью, информирование СМИ о новостях от ведущих «1+1»;
– Организация пресс-конференций и презентаций для СМИ;
– Сопровождение журналистов на события с участием звезд и контроль дальнейших публикаций;
– Оперативное реагирование на негативные и некорректные отзывы о ведущих и компании в СМИ;
– Мониторинг интернет-репутации и показателей популярности звезд «1+1».
Больше информации ищитеЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование (филологическое, историческое или журналистское);
– Владение украинским и русским языками;
– Владение английским на уровне Advanced;
– Опыт работы журналистом в интернет-СМИ от 1 года;
– Опыт работы редактором в интернет-СМИ будет дополнительным преимуществом;
– Знание современных трендов в интернет-СМИ;
– Пунктуальность, ответственность, креативность.
Обязанности:
– Поиск и разработка тем для блогов;
– Поиск авторов и постоянная коммуникация с ними;
– Взятие комментариев и дальнейшее преобразование их в блоги (шифрование, редактирование);
– Редактирование и корректура всех текстов блогов;
– Написание креативных заголовков;
– Отбор форматных блогов для перепечатки с других сайтов;
– Заказ иллюстраций для блогов у дизайнеров, контроль концепции иллюстраций и их качества.
Больше информации ищитеЗДЕСЬ.
Требования:
– Высшее образование;
– Опыт работы в новостях;
– Свободная работа в кадре;
– Общее понимание всех циклов производства телевизионного контента;
– Принятие самостоятельных решений в нестандартных ситуациях;
– MS Office: Word, Excel, Outlook.
Обязанности:
– Поиск тем для сюжетов (информация, факты, герои);
– Разработка сценарного плана/синопсиса сюжета;
– Планирование съемок;
– Создание журналистского текста сюжета;
– Обеспечение достоверности данных;
– Сбор необходимой оперативной информации по заданной теме;
– Производство малых форм новостей (БЗ, БЗСХ)
– Прямые включения с места событий.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Обязанности:
– Превращать звуковой файл в полноценный интересный читабельный текст для сайта;
– Украшать текст мультимедийными материалами;
– Работать в админке онлайн-издания;
– Писать грамотно на украинском и русском языках;
– Проверять свои собственные тексты перед публикацией;
– Создавать заголовки, лид, при необходимости предлагать альтернативную подачу текста;
– Умение поднимать рейтинг материала в поисковиках – будет плюсом. Если что, мы можем этому научить;
– Динамично работать в команде, но самостоятельно принимать решения;
– Работать четко по дедлайнам.
Примечание: контент-менеджер является автором материалов, созданных на сайте.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Опыт создания рейтинговых, масштабных и имиджевых продуктов;
– Навыки и опыт управления проектом (сроки, бюджеты, качество);
– Знание состояния рынка зрителя, его тенденции;
– Умение привлекать и удерживать внимание аудитории к продукту;
– Умение формировать заданное брендом восприятие продукта/ канала у аудитории;
– Умение выделить идею, работающую на бренд канала или связать идею с брендом канала;
– Умение аргументировать и продавать идею продукта;
– Умение обеспечить реализацию идеи продукта, бренда в конечном продукте;
– Навыки и опыт управления проектами и управления творческими командами;
– Умение работать с аналитической информацией, корректировать решения в соответствии с ней;
– Стремление накопить компетенцию качественного производства продукта на канале;
– Отношение к производству как к собственному делу (умение подчинять личные интересы бизнес-целям);
– Умение релевантно прогнозировать долю, рейтинг продукта.
Обязанности:
Отвечать за качество идей/форматов проектов для собственного производства:
– за отбор перспективных идей для реализации;
– за управление производством пилотного проекта;
– за утверждение проекта, планируемого к производству;
– за процесс запуска производства утвержденной идеи.
Отвечать за разработку концепции программы (идея, цель, смысловые решения, требования к продукту):
– за разработку концепции программы в соответствии с концепцией бренда канала;
– за прогноз эффективности концепции программы в случае реализации идеи (прогноз эффективности решений по формированию заданного брендом восприятия продукта/ канала у аудитории);
– за соблюдение сроков при разработке и утверждении концепции программы.
Отвечает за производство продукта в соответствии с концепцией программы, за соответствие контента требованиям канала:
– за участие в планировании проекта (брифование ожиданий, согласование бюджета (без деталей) и КПП);
– за соответствие продукта требованиям канала (концепция, драматургия, долевые показатели);
– за участие в управлении отклонениями от принятой концепции продукта на всех этапах производства (препродакшен, съемочный процесс (только студийные программы), постпродакшен на уровне чернового монтажа);
Отвечает за повышение эффективности процессов производства:
– за анализ готового контента (по факту выхода в эфир);
– за формирование требований по приведению контента в соответствие с концепцией продукта и к заданным долевым показателям;
– за анализ комплексной эффективности произведенных продуктов.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ.
Требования:
– Умение находить интересную информацию (онлайн и оффлайн);
– Хорошие знания в военной тематике: оружие, история, мистика. Возможно, вы ранее работали на проектах «Следствие ведут экстрасенсы», «Параллельный мир»;
– Логическое изложение мыслей;
– Проведение интервью (умение правильно задавать вопросы и получать нужные ответы);
– Выезд на съемки коротких сюжетов о героях программы;
– Написание сценария по отснятому материалу;
– Понимание основ драматургии;
– Знание процесса телепроизводства.
Дополнительным плюсом будет:
– Опыт работы в реалити или докудраме;
– Увлеченность темой (загадки мироздания, фантастика);
– Уровень английского – выше среднего.
Обязанности:
– Находить увлекательную информацию и интересных героев;
– Писать синопсисы;
– Поиск героев, работа с героями;
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