Вакансии июля: «1+1», «4 канал», «Громадське радіо» и студия «Пилот» ищут сотрудников

Комментарий к вакансии: «Мы ищем настоящего волшебника, который умеет зажигать звезды и открывать миру величайших героев нашего времени»

Требования:

– Высшее образование;

– Опыт работы в аналогичной сфере или похожем направление (работа с персоналиями, лидерами, звездами);

– Знание английского языка;

– Талант и умение писать PR-материалы и четкое понимание, что такое информационный повод и позиционирование;

– Владение основами SMM и умение работать с наполнением сайтов (активный пользователь соцсетей);

– Контакты в СМИ и не только;

– Общая эрудиция, осведомленность в событиях и новостях Украины и мира;

– Высокий уровень стрессоустойчивости;

– Креативное мышление, идейность и упорство;

– Инициативность, активность, коммуникабельность;

– Трудолюбие и работа ради лучшего результата.

Обязанности:

– Участие в менеджменте и освещении социальных проектов фонда «1+1 медиа», которыми руководят телеведущие «1+1»;

– Создание концепции и плана продвижения звезд (создание информационных поводов);

– Написание релизов, интервью, информирование СМИ о новостях от ведущих «1+1»;

– Организация пресс-конференций и презентаций для СМИ;

– Сопровождение журналистов на события с участием звезд и контроль дальнейших публикаций;

– Оперативное реагирование на негативные и некорректные отзывы о ведущих и компании в СМИ;

– Мониторинг интернет-репутации и показателей популярности звезд «1+1».

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