ТЕЛЕКРИТИКА

Вакансии июля: «1+1», «4 канал», «Громадське радіо» и студия «Пилот» ищут сотрудников

Бизнес

Поддавшись соблазну июльских лучей солнца, рубрика «Вакансии» от «Телекритики» ненадолго уходила в отпуск. Набравшись сил и энергии, мы собрали для вас самые горячие предложения этого месяца.


В этом месяце открылась вакансия редактора раздела «Блоги» на сайте ТСН.ua. Телеканал «1+1» также заинтриговал вакансией PR-менеджера звезд «1+1». «4 канал» активно ищет новых сотрудников, а команда «Громадського радіо» нуждается в контент-менеджере.

PR-менеджер звезд телеканала «1+1»

Комментарий к вакансии: «Мы ищем настоящего волшебника, который умеет зажигать звезды и открывать миру величайших героев нашего времени»

Требования:

– Высшее образование;

– Опыт работы в аналогичной сфере или похожем направление (работа с персоналиями, лидерами, звездами);

– Знание английского языка;

– Талант и умение писать PR-материалы и четкое понимание, что такое информационный повод и позиционирование;

– Владение основами SMM и умение работать с наполнением сайтов (активный пользователь соцсетей);

– Контакты в СМИ и не только;

– Общая эрудиция, осведомленность в событиях и новостях Украины и мира;

– Высокий уровень стрессоустойчивости;

– Креативное мышление, идейность и упорство;

– Инициативность, активность, коммуникабельность;

– Трудолюбие и работа ради лучшего результата.

Обязанности:

– Участие в менеджменте и освещении социальных проектов фонда «1+1 медиа», которыми руководят телеведущие «1+1»;

– Создание концепции и плана продвижения звезд (создание информационных поводов);

– Написание релизов, интервью, информирование СМИ о новостях от ведущих «1+1»;

– Организация пресс-конференций и презентаций для СМИ;

– Сопровождение журналистов на события с участием звезд и контроль дальнейших публикаций;

– Оперативное реагирование на негативные и некорректные отзывы о ведущих и компании в СМИ;

– Мониторинг интернет-репутации и показателей популярности звезд «1+1».

Больше информации ищитеЗДЕСЬ.

Редактор раздела «Блоги» на сайт ТСН.ua

Требования:

– Высшее образование (филологическое, историческое или журналистское);

– Владение украинским и русским языками;

– Владение английским на уровне Advanced;

– Опыт работы журналистом в интернет-СМИ от 1 года;

– Опыт работы редактором в интернет-СМИ будет дополнительным преимуществом;

– Знание современных трендов в интернет-СМИ;

– Пунктуальность, ответственность, креативность.

Обязанности:

– Поиск и разработка тем для блогов;

– Поиск авторов и постоянная коммуникация с ними;

– Взятие комментариев и дальнейшее преобразование их в блоги (шифрование, редактирование);

– Редактирование и корректура всех текстов блогов;

– Написание креативных заголовков;

– Отбор форматных блогов для перепечатки с других сайтов;

– Заказ иллюстраций для блогов у дизайнеров, контроль концепции иллюстраций и их качества.

Больше информации ищитеЗДЕСЬ.

Журналист на «4 канал»

Требования:

– Высшее образование;

– Опыт работы в новостях;

– Свободная работа в кадре;

– Общее понимание всех циклов производства телевизионного контента;

– Принятие самостоятельных решений в нестандартных ситуациях;

– MS Office: Word, Excel, Outlook.

Обязанности:

– Поиск тем для сюжетов (информация, факты, герои);

– Разработка сценарного плана/синопсиса сюжета;

– Планирование съемок;

– Создание журналистского текста сюжета;

– Обеспечение достоверности данных;

– Сбор необходимой оперативной информации по заданной теме;

– Производство малых форм новостей (БЗ, БЗСХ)

– Прямые включения с места событий.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Контент-менеджер на «Громадське радіо»

Обязанности:

– Превращать звуковой файл в полноценный интересный читабельный текст для сайта;

– Украшать текст мультимедийными материалами;

– Работать в админке онлайн-издания;

– Писать грамотно на украинском и русском языках;

– Проверять свои собственные тексты перед публикацией;

– Создавать заголовки, лид, при необходимости предлагать альтернативную подачу текста;

– Умение поднимать рейтинг материала в поисковиках – будет плюсом. Если что, мы можем этому научить;

– Динамично работать в команде, но самостоятельно принимать решения;

– Работать четко по дедлайнам.

Примечание: контент-менеджер является автором материалов, созданных на сайте.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Креативный продюсер на ТРК «Украина»

Требования:

– Опыт создания рейтинговых, масштабных и имиджевых продуктов;

– Навыки и опыт управления проектом (сроки, бюджеты, качество);

– Знание состояния рынка зрителя, его тенденции;

– Умение привлекать и удерживать внимание аудитории к продукту;

– Умение формировать заданное брендом восприятие продукта/ канала у аудитории;

– Умение выделить идею, работающую на бренд канала или связать идею с брендом канала;

– Умение аргументировать и продавать идею продукта;

– Умение обеспечить реализацию идеи продукта, бренда в конечном продукте;

– Навыки и опыт управления проектами и управления творческими командами;

– Умение работать с аналитической информацией, корректировать решения в соответствии с ней;

– Стремление накопить компетенцию качественного производства продукта на канале;

– Отношение к производству как к собственному делу (умение подчинять личные интересы бизнес-целям);

– Умение релевантно прогнозировать долю, рейтинг продукта.

Обязанности:

Отвечать за качество идей/форматов проектов для собственного производства:

– за отбор перспективных идей для реализации;

– за управление производством пилотного проекта;

– за утверждение проекта, планируемого к производству;

– за процесс запуска производства утвержденной идеи.

Отвечать за разработку концепции программы (идея, цель, смысловые решения, требования к продукту):

– за разработку концепции программы в соответствии с концепцией бренда канала;

– за прогноз эффективности концепции программы в случае реализации идеи (прогноз эффективности решений по формированию заданного брендом восприятия продукта/ канала у аудитории);

– за соблюдение сроков при разработке и утверждении концепции программы.

Отвечает за производство продукта в соответствии с концепцией программы, за соответствие контента требованиям канала:

– за участие в планировании проекта (брифование ожиданий, согласование бюджета (без деталей) и КПП);

– за соответствие продукта требованиям канала (концепция, драматургия, долевые показатели);

– за участие в управлении отклонениями от принятой концепции продукта на всех этапах производства (препродакшен, съемочный процесс (только студийные программы), постпродакшен на уровне чернового монтажа);

Отвечает за повышение эффективности процессов производства:

– за анализ готового контента (по факту выхода в эфир);

– за формирование требований по приведению контента в соответствие с концепцией продукта и к заданным долевым показателям;

– за анализ комплексной эффективности произведенных продуктов.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Журналист на проект «Секретный фронт» (ICTV) на студию «Пилот»

Требования:

– Умение находить интересную информацию (онлайн и оффлайн);

– Хорошие знания в военной тематике: оружие, история, мистика. Возможно, вы ранее работали на проектах «Следствие ведут экстрасенсы», «Параллельный мир»;

– Логическое изложение мыслей;

– Проведение интервью (умение правильно задавать вопросы и получать нужные ответы);

– Выезд на съемки коротких сюжетов о героях программы;

– Написание сценария по отснятому материалу;

– Понимание основ драматургии;

– Знание процесса телепроизводства.

Дополнительным плюсом будет:

– Опыт работы в реалити или докудраме;

– Увлеченность темой (загадки мироздания, фантастика);

– Уровень английского – выше среднего.

Обязанности:

– Находить увлекательную информацию и интересных героев;

– Писать синопсисы;

– Поиск героев, работа с героями;

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

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