Вадим Колодийчук перешел со «112 Украина» на «Обоз TV»

Телеведущий Вадим Колодийчук уволился с телеканала «112 Украина». Теперь он работает в телепроекте интернет-издания «Обозревателя» – Oboz TV, сообщает пресс-служба издания.

"Это интересный вызов для меня – развивать новый телеканал. К тому же конкуренция в информационном слоте очень большая. Но у нас есть идеи, как удивлять и завоевывать зрителя. Oboz TV будет не только о политике. В первую очередь у нас будет много социального и развлекательного", – говорит телеведущий.

Как известно, до прихода на «112 Украина» Вадим Колодийчук работал на канале Business (ведущим утренних новостей), «Новом канале» (программы «Репортер» и «Абзац») и канале «24» (ведущим и редактором).

Напомним, в июле Нацсовет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию информационному телеканалу «Обоз TV». С сентября он начал вещание через спутник, а также вошел в кабельные сети.

Фото: Facebook Вадима Колодийчука