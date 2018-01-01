В Zenith спрогнозировали, сколько времени мы потратим на просмотр видео в 2018 году

Если быть точнее, то средний показатель смотрения видео в 2018 году достигнет отметки в 67 минут в день, что на 20% превысит показатели прошлого года. Эксперты также отмечают, что 2020-м эта цифра увеличится до 84 минут в день.

Самые активные потребители видео сегодня проживают в Китае, где на одного зрителя приходится порядка 105 минут просмотра видеоконтента в день. На втором месте с минимальным отрывом находятся зрители из России (102 минуты в день), на третьем – юзеры из Великобритании (101 минута).

Естественно, что рост активности потребления видео в сети должен мотивировать бренды планировать ТВ и онлайн-видео контент.

«Быстрый рост видеопотребления делает онлайн-видео самым быстрорастущим рекламным форматом в мире, создавая новые стратегические и креативные возможности. Тем брендам, которые еще не используют онлайн-видео в своих рекламных стратегиях, пришла пора не просто задуматься об этом, а незамедлительно включить этот формат в свои планы», – заявил глава департамента прогнозирования Zenith и директор Global Intelligence Джонатан Барнард.

В этом году прогноз агентства включает 59 рынков. Под онлайн-видео подразумевается весь видеоконтент, просмотренный в интернете, включая видео на популярных платформах вроде Hulu, Netflix и YouTube.

По подсчетам Zenith, мировые инвестиции в онлайн-видео также продолжают расти. В 2017 году в эту сферу инвестировали $27 млрд, в 2018 году ождается рост инвестиций в видеорекламу на 19%.