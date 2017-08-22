В YouTube обнаружен баг для накрутки просмотров

Затем полученные плейлисты в виде невидимых фреймов встраиваются на сайты, где проигрываются фоном и без звука все время, пока пользователь остается на странице.

По словам собеседников vc.ru, такая схема используется в основном для накрутки просмотров трейлеров фильмов и клипов. Так, говорят они, трейлер российского фильма «Днюха» набрал более 1 млн просмотров и вышел в тренды YouTube в течение суток после загрузки, вечером 4 октября ролик возглавлял топ сервиса, а сегодня сместился на шестую позицию.

Представители Google пока не ответили на запрос vc.ru.

Напомним, российский телеканал иновещания RT (ранее – Russia Today) исключен из сервиса Google Preferred, с помощью которого интернет-гигант продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов YouTube.

Фото: Максим Лисовой