В YouTube обнаружен баг для накрутки просмотров

Пользователи видеохостинга YouTube обнаружили баг, позволяющий обойти некоторые ограничения и вывести любой ролик в топ просматриваемых. Об этом ресурсу vc.ru рассказали представители одного из сервисов для продвижения видео.
Лазейка работает следующим образом: в YouTube создается плейлист с двумя видеороликами – первым ставится любое видео, а вторым идет ролик, для которого необходимо накрутить просмотры; при встраивании плейлиста на сайт можно изменить код, установив в первом ролике время запуска на последней секунде. В плейлисте задан параметр автоматического воспроизведения autoplay=1, при котором YouTube не учитывает просмотры. Однако из-за бага это правило распространяется только на первое видео, а просмотр второго YouTube уже засчитывает.
Затем полученные плейлисты в виде невидимых фреймов встраиваются на сайты, где проигрываются фоном и без звука все время, пока пользователь остается на странице.
По словам собеседников vc.ru, такая схема используется в основном для накрутки просмотров трейлеров фильмов и клипов. Так, говорят они, трейлер российского фильма «Днюха» набрал более 1 млн просмотров и вышел в тренды YouTube в течение суток после загрузки, вечером 4 октября ролик возглавлял топ сервиса, а сегодня сместился на шестую позицию.
Представители Google пока не ответили на запрос vc.ru.
Напомним, российский телеканал иновещания RT (ранее – Russia Today) исключен из сервиса Google Preferred, с помощью которого интернет-гигант продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов YouTube.
Фото: Максим Лисовой