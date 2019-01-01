В Великобритании проведут денежный конкурс для детских телеканалов

Об этом сообщает издание Rapid TV News.

Грант разыгрывается фондом, который хочет поддержать вещательный сектор и остановить сокращение детского контента, сведя к минимуму количество эфирных повторов.

Главный распространитель детского контента в Великобритании – компания BBС, у которой 87% всех программ для детей стране. Фонд же намерен поддержать новые предложения и расширить количество предлагаемых каналов и платформ. Фонд поддержит программирование для вещания на национальных языках (уэльском и шотландском), а также профинансирует создание коммерческого радио и обеспечит поддержку молодым компаниям.

Чтобы бороться с сокращением количества детского контента на ТВ и устранить проблему с повторами программ, в фонд поддержки молодых зрителей инвестируют $74 млн. Причем 5% от суммы пойдет на поддержку идей молодых компаний.

По словам министра культуры Великобритании Марго Джеймс, «молодые люди в Великобритании заслуживают высококачественного контента, который будет развлекать, информировать и отражать их опыт».