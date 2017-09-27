В Украине заключили первую в мире сделку по покупке недвижимости за криптовалюту

Сделку осуществил американский стартап Propy. Продавцом квартиры стал бизнесмен и магнат недвижимости Марк Гинзбур, который во время продажи находился в Нью-Йорке. Сумма сделки эквивалентна 60 тысячам долларов США.

Об этом высказался и советник главы Государственного агентства Украины по вопросам электронного правительства Константин Ярмоленко у себя на странице в Facebook.