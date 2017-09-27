ТЕЛЕКРИТИКА

В Украине заключили первую в мире сделку по покупке недвижимости за криптовалюту

Бизнес

Первая в мире сделка по покупке недвижимости за криптовалюту осуществилась в Украине.

Основатель издания TechCrunch Майкл Аррингтон использовал криптовалюту Etherеum для покупки квартиры в Киеве, сообщает издание The Wall Street Journal.

Новый владелец квартиры также подтвердил покупку недвижимости у себя в Twitter.

Сделку осуществил американский стартап Propy. Продавцом квартиры стал бизнесмен и магнат недвижимости Марк Гинзбур, который во время продажи находился в Нью-Йорке. Сумма сделки эквивалентна 60 тысячам долларов США.

Об этом высказался и советник главы Государственного агентства Украины по вопросам электронного правительства Константин Ярмоленко у себя на странице в Facebook.

“В будущем каждый человек в любой стране мира сможет покупать недвижимость в любой другой стране в электронной форме в режиме 24/7 и при этом все данные по сделке будут записаны в блокчейн. Покупатель получит электронный сертификат права собственности, который будет надежно защищен технологией блокчейн. Весь процесс сделки будет автоматизирован смарт-контрактом. Сегодняшняя сделка это настоящая революция на рынке мировой недвижимости и я очень рад, что Украина первая страна где была проведена эту сделка”, - написал Ярмоленко.

Также сообщается, что при осуществлении сделки все налоги, сборы и пошлины были уплачены в государственный бюджет Украины в полном объеме.

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