В Украине заключили первую в мире сделку по покупке недвижимости за криптовалюту

Первая в мире сделка по покупке недвижимости за криптовалюту осуществилась в Украине.
Основатель издания TechCrunch Майкл Аррингтон использовал криптовалюту Etherеum для покупки квартиры в Киеве, сообщает издание The Wall Street Journal.
Новый владелец квартиры также подтвердил покупку недвижимости у себя в Twitter.
Bought condo in Ukraine. First @PropyInc transaction, and paid in Ether to ethereum smart contract. https://t.co/Ej4O6jZKXY pic.twitter.com/i2v0uIarfS— Michael Arrington (@arrington) September 27, 2017
Сделку осуществил американский стартап Propy. Продавцом квартиры стал бизнесмен и магнат недвижимости Марк Гинзбур, который во время продажи находился в Нью-Йорке. Сумма сделки эквивалентна 60 тысячам долларов США.
Об этом высказался и советник главы Государственного агентства Украины по вопросам электронного правительства Константин Ярмоленко у себя на странице в Facebook.
“В будущем каждый человек в любой стране мира сможет покупать недвижимость в любой другой стране в электронной форме в режиме 24/7 и при этом все данные по сделке будут записаны в блокчейн. Покупатель получит электронный сертификат права собственности, который будет надежно защищен технологией блокчейн. Весь процесс сделки будет автоматизирован смарт-контрактом. Сегодняшняя сделка это настоящая революция на рынке мировой недвижимости и я очень рад, что Украина первая страна где была проведена эту сделка”, - написал Ярмоленко.
Также сообщается, что при осуществлении сделки все налоги, сборы и пошлины были уплачены в государственный бюджет Украины в полном объеме.