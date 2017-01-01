В Украине выходит более 3,2 тыс. печатных СМИ

В нашей стране выходит 3221 издание общим тиражом около 911,424 млрд экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио со ссылкой на статистические данные о выпуске в 2017 году печатных СМИ с общегосударственной, региональной и / или зарубежной сферой распространения, предоставленные ГНУ «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова».

В свою очередь, статистика «Книжной палаты» основывается на результатах библиографической регистрации обязательных экземпляров изданий, выходящих в Украине.

Из общего числа печатных СМИ в стране выходит 1506 газет общим тиражом около 870,907 млн экземпляров и 1715 периодических (например, журналы, специальные приложения к газетам) и продолжающихся изданий (кроме газет) общим тиражом 40,517 млн экземпляров.

На украинском языке выходит 1474 издания (тираж – чуть более 410,567 млн экземпляров), на русском – 654 (тираж – около 441,431 млн экземпляров).

По данным «Книжной палаты», лидером по выпуску печатных СМИ является Киев, печатается и распространяется 1146 изданий (312 газет и 834 периодических и продолжающихся издания). Далее следуют Харьковская (282 печатных СМИ), Днепропетровская (230) и Львовская (169) области. Меньше всего печатных СМИ – 32 – выпускается в Луганской области.

Фото: Focus.ua