В Украине появился новый женский онлайн-журнал Ukrainky.com

1 августа в Украине запустился первый женский украиноязычный онлайн-журнал Ukrainky.com. Его основателем и шеф-редактором является журналистка Вита Пасичник.

"Есть регистрация, есть редакция, немножечко денег и куча идей", – написала она в своем Facebook.

В пресс-релизе же издания сообщается, что в его команду также входят редакторы, журналисты, дизайнеры и специалисты по рекламе из таких изданий, как «Натали», «Единственная», VogueUA.

Журнал ориентирован исключительно на локальный, украинский, контент, а также на женскую аудиторию в возрасте 25-45 лет.

"Ukrainky.com – это журнал: для украинок – реальных женщин с реальной, а не «глянцевым» жизнью. Новости и советы им тоже нужны реальные, и мы такие предоставляем. Обукраинках – тех, кто что-то сделал, изменил, создал – свое дело или хорошее дело. Мы делимся их опытом и объединяем в женский клуб. Об украинском – новинки, марки, услуги, культура, мода, курорты. Мы поддерживаем наших и пишем о них совершенно бесплатно", – говорится в релизе.

Как известно, Вита Пасичник семь лет работала заместителем главного редактора журнала «Натали», два года – редактором коммерческих спецпроектов VogueUA. Также она занимается проектом Wedding Fashion Ukraine.

Фото: Facebook Виты Пасичник