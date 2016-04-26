В Украине появился новый телемагазин «Караван TV»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию на спутниковое вещание компании «Караван-ТВ» (канал телемагазинов «Караван TV») сроком на 10 лет.

Как сообщается в решении регулятора, телеканал планирует вещать круглосуточно.

В качестве конечных бенефициарных владельцев канала «Караван TV» указаны Татьяна Вовк и Елена Архипцова.

Напомним, в конце ноября Нацсовет отменил свое решение о выдаче лицензии на спутниковое вещание телемагазину «Ювелирочка», поскольку компания не оплатила лицензионный сбор. Кроме того, регулятор хочет через суд аннулировать лицензию спутникового канала-телемагазина TV sale UKR, так как он не осуществляет вещание.

О том, как через ювелирные телемагазины продают поддельные украшения, смотрите в сюжете программы «Секретные материалы»: