В Украине появился новый телемагазин «Караван TV»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию на спутниковое вещание компании «Караван-ТВ» (канал телемагазинов «Караван TV») сроком на 10 лет.
Как сообщается в решении регулятора, телеканал планирует вещать круглосуточно.
В качестве конечных бенефициарных владельцев канала «Караван TV» указаны Татьяна Вовк и Елена Архипцова.
Напомним, в конце ноября Нацсовет отменил свое решение о выдаче лицензии на спутниковое вещание телемагазину «Ювелирочка», поскольку компания не оплатила лицензионный сбор. Кроме того, регулятор хочет через суд аннулировать лицензию спутникового канала-телемагазина TV sale UKR, так как он не осуществляет вещание.
О том, как через ювелирные телемагазины продают поддельные украшения, смотрите в сюжете программы «Секретные материалы»:
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