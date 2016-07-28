В Украине появился новый развлекательный телеканал из Британии

Нацсовет по телевидению и радиовещанию разрешил ретранслировать в Украине телеканал FunboxUHD британской компании Media Broadcasting International Ltd, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, внесены изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Канал имеет лицензию на вещание британского регулятора медиа Оfcom. По жанру это - развлекательное телевидение, спорт и кинопоказ. FunboxUHD вещает круглосуточно на английской языке.Мониторинг Нацсовета не зафиксировал в программах телеканала рекламы.

Напомним, в июле регулятор дал разрешение на ретрансляцию в Украине телеканала Current Time, который является совместным каналом «Голоса Америки» и «Радио Свобода».

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