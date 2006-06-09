В Украине появилась ассоциация цифровых вещателей

«Мы создали Всеукраинскую ассоциацию цифровых радиовещателей «Цифрао» для того, чтобы ускоренными темпами привлечь украинцев к использованию новой технологии радиовещания, популярной в развитых странах. Членство в «Цифрао» является открытым для всех без исключения цифровых радиовещателей, и мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем путь адаптации новой технологии гораздо быстрее, чем в одиночку», – рассказал новый глава.

Член Нацсовета Сергей Костинский назвал создание ассоциации хорошем началом для осуществления остальных весомых шагов по реализации цифрового радиовещания в Украине и устранение препятствий, которые сегодня стоят на его пути.