В Украине появилась ассоциация цифровых вещателей

Отключение аналогового телевидения началось. И Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания занимается организационной поддержкой этого процесса. Вчера, 31 июля, между тремя компаниями-владельцами первых лицензий на цифровое радио подписано соглашение о создании Всеукраинской ассоциации цифровых радиовещателей «Цифрао». Главой ассоциации стал Богдан Болховецкий.
«Мы создали Всеукраинскую ассоциацию цифровых радиовещателей «Цифрао» для того, чтобы ускоренными темпами привлечь украинцев к использованию новой технологии радиовещания, популярной в развитых странах. Членство в «Цифрао» является открытым для всех без исключения цифровых радиовещателей, и мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем путь адаптации новой технологии гораздо быстрее, чем в одиночку», – рассказал новый глава.
Член Нацсовета Сергей Костинский назвал создание ассоциации хорошем началом для осуществления остальных весомых шагов по реализации цифрового радиовещания в Украине и устранение препятствий, которые сегодня стоят на его пути.
«Национальный совет дал зеленый свет технологии DAB+ в Украине. Отныне субъектом популяризации цифрового радиовещания, проведения переговоров с ритейлерами, разработки и внедрения маркетинговой стратегии становится ассоциация. Регулятор приветствует инициативу по ее созданию и, безусловно, готов присоединиться как стейкхолдер к дальнейшему развитию «цифры», – заявил он.
Напомним, что Согласно Плану использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 09.06.2006 № 815 процесс отключения аналогового телевизионного вещания в Киеве и Кировоградской области стартует уже сегодня, 1 августа.