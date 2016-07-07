В Украине начнут вещать эротический канал и канал об электронных развлечениях

Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства, пополнив его двумя телеканалами - GAMETOON BOX и Vivid Touch.

Как сообщает пресс-служба регулятора, они будут доступны в кабельных сетях.

Телеканал GAMETOON BOX (логотип GAMETOON) имеет лицензию британского регулятора Ofcom. Его жанр - мир электронных развлечений, а вещать он будет на английском языке круглые сутки. "В программе отсутствует реклама, а также порнографические передачи или фильмы, демонстрация которых запрещена на территории Украины", - уточняют в Нацсовете.

Трансляция другого телеканала - эротического Vivid Touch, согласно украинскому законодательству, допускается с 24:00 до 4:00. Лицензия на вещание выдана нидерландским регулятором Сommissariaat voor de media. Язык программы - английский.

"Во время трансляции передач используются возрастные отметки классификации видеопродукции и пиктограммы содержательных характеристик передач системы классификации Kijkwizer", - добавляют в регуляторе.

Напомним, в декабре 2016 года Нацсовет разрешил ретрансляцию в Украине телеканала FunboxUHD британской компании Media Broadcasting International Ltd. По жанру это - развлекательное телевидение, спорт и кинопоказ.

Фото: flickr.com / Al Ibrahim