В Торонто покажут ленты Марыси Никитюк, Зазы Буадзе и других украинских режиссеров

Программу «Дней украинского кино» откроет мистическая лента Владимира Тихого «Брама», созданная в копродукции Украины и США. Фильм впервые был представлен на Таллиннском кинофестивале «Темные ночи». В центре сюжета «Брамы» – баба Прися, проживающая с семьей в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Торонто также состоится показ полнометражного дебюта Марыси Никитюк «Когда падают деревья», который участвовал в конкурсной программе Panorama Berlinale 68-го Берлинского кинофестиваля. Фильм рассказывает историю пятилетней жительницы села Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного – молодого бандита Шрама.

Канадских зрителей также ждет допремьерный показ военного детектива «Позывной "Бандерас"» режиссера Зазы Буадзе. Предыдущую работу Буадзе, ленту «Червоный», показывали в программе «Дней украинского кино» в прошлом году.

В программе «Дней» есть и фэнтези «Сторожевая застава», ставшая одним из кассовых рекордсменов украинского проката. Лента является полнометражным дебютом режиссера Юрия Ковалева и стала обладателем Гран-при украинского фестиваля кино для детей и подростков «Чилдрен кинофест». История рассказывает о приключениях школьника Витьки, который через загадочный портал времени попадает в прошлое на тысячу лет назад.