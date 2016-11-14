В Торонто покажут ленты Марыси Никитюк, Зазы Буадзе и других украинских режиссеров

С 29 августа по 2 сентября в Торонто уже во второй раз пройдут «Дни украинского кино», в рамках которых состоятся канадские премьеры украинских фильмов при участии их авторов.
Программу «Дней украинского кино» откроет мистическая лента Владимира Тихого «Брама», созданная в копродукции Украины и США. Фильм впервые был представлен на Таллиннском кинофестивале «Темные ночи». В центре сюжета «Брамы» – баба Прися, проживающая с семьей в Чернобыльской зоне отчуждения.
В Торонто также состоится показ полнометражного дебюта Марыси Никитюк «Когда падают деревья», который участвовал в конкурсной программе Panorama Berlinale 68-го Берлинского кинофестиваля. Фильм рассказывает историю пятилетней жительницы села Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного – молодого бандита Шрама.
Канадских зрителей также ждет допремьерный показ военного детектива «Позывной "Бандерас"» режиссера Зазы Буадзе. Предыдущую работу Буадзе, ленту «Червоный», показывали в программе «Дней украинского кино» в прошлом году.
В программе «Дней» есть и фэнтези «Сторожевая застава», ставшая одним из кассовых рекордсменов украинского проката. Лента является полнометражным дебютом режиссера Юрия Ковалева и стала обладателем Гран-при украинского фестиваля кино для детей и подростков «Чилдрен кинофест». История рассказывает о приключениях школьника Витьки, который через загадочный портал времени попадает в прошлое на тысячу лет назад.
На фестивале покажут экспериментальную драму Валентина Васяновича «Уровень черного» , которая в 2017 году представляла Украину на премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Уровень черного» повествует о судьбе свадебного фотографа, переживающего кризис среднего возраста. Лента была также отмечена премией FIPRESCI Одесского кинофестиваля и участвовала в основном конкурсе фестиваля в Котбусе.
В программу «Дней» также вошла картина Марины Степанской «Стремглав», мировая премьера которой состоялась в рамках 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. В центре сюжета оказывается молодая пара, чьи отношения развиваются на фоне современного Киева после событий на Майдане.
Также в рамках «Дней украинского кино» покажут ленту Юрия Ильенко «Лебединое озеро. Зона», который стал первым украинским фильмом на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм отмечен премией международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля. Картина является экранизацией сценария Сергея Параджанова об истории любви беглого узника и женщины, которую он встречает возле монумента «Серп и молот».
Дни украинского кино в Торонто пройдут в кинотеатре «Карлтон». Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство Украины по вопросам кино, посольство Украины в Канаде и Украинское национальное объединение – Торонто.