В тендере на логотип Евровидения участвовала одна, а не 11 компаний: данные Prozorro

В тендерном описании отмечается, что художественный конкурс был проведен в соответствии с приказом Национальной телекомпании Украины (НТКУ) «Об утверждении Положения о закрытом художественный конкурс на создание творческой концепции песенного конкурса Евровидение 2017» от 17 октября 2016 года."Решение по определению победителя конкурса принимал Наблюдательный совет песенного конкурса Евровидение Европейского вещательного союза совместно с Комитетом", - сказано в описании.

В соответствии с протоколом заседания набсовета и протоколом заседания Комитета ( оба датированы 23 ноября) победителем конкурса было избрано частное предприятие «Группа РЕ Дизайн».

"Учитывая вышеприведенное, процедура закупки может быть осуществлена ​​только по переговорной процедуре закупки с частным предприятием «Группа РЕ Дизайн», в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Закона Украины «О публичных закупках» и на средства предусмотренные в смете на 2016 год, а именно 420 тысяч гривен с НДС", - говорится в информации на сайте Prozorro.

«Телекритика» обратилась к НТКУ с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию.

Напомним, в начале января НТУ сообщила, что победителем отбора креативной концепции Евровидения 2017 стала компания «Группа РЕ Дизайн», в которую объединились два украинские креативные агентства - Republique и Banda agency.

Всего же, по словам организаторов, в отборе участвовало 11 креативных агентств (Havas, BBDO Ukraine, ThinkMcCan, ADVENTA Lowe, J&I, Art Nation (UDC), Arriba, Banda agency, Republique, Green Penguin і TWIGA Idea). Из них в ноябре было выбрано 5 - ADVENTA Lowe, Banda agency, BBDO Ukraine, Republique і TWIGA Idea, а уже из них Republique и Banda agency.

В конце января логотип и слоган Евровидения были официально представлены.