В Telegram, Twitter, Facebook и Skype произошел масштабный сбой

Согласно данным УНН, по состоянию на 10:00 по киевскому времени 50% пользователей Telegram жалуются, что не могут подключиться к серверу, 45% пользователей не в состоянии авторизоваться в системе и 3% не могут отправлять или получать сообщения.

Согласно сообщениям пользователей, с наибольшими проблемами столкнулись жители США, Бразилии, России, Турции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Беларуси, Венгрии, Манилы и Австрии. Украинцы жалуются на проблемы в работе приложения в Киеве, Харькове, Днепре, Кропивницком, Херсоне, Одессе, Тернополе, Львове и Чернигове.

По состоянию на 10:10 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (80%), 17% не могут авторизоваться, а также отправлять или получать сообщения – 1%. Сильнее всего от неудобств пострадали пользователи Twitter в США, Бразилии, Аргентине, Перу, Индии, Японии, Вьетнаме, Италии, Испании, Великобритании, Германии, России, Польше, Греции, Турции и Франции. В Украине проблемы фиксируются на востоке страны.

Что касается перебоев в работе мессенджера социальной сети Facebook, то здесь ситуация не настолько патовая, как с Twitter, но тоже далека от идеала. По состоянию на 10:20 по киевскому времени 43% пользователей Facebook вообще не могут подключиться к серверу, авторизоваться – 37%, и 18% не могут отправлять или получать сообщения.

Наибольшие проблемы наблюдаются в США, Мексике, Перу, Бразилии, Индии, Японии, Австралии, Пакистане, Греции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Польше, Франции, Румынии, Нидерландах, Бельгии. Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Сум и Херсона.

Что касается перебоев в работе Skype, то здесь ситуация следующая: не могут подключиться к серверу 66%, авторизоваться – 16%, отправлять или получать сообщения – также 16%. Наибольшие проблемы с работой приложения в Японии, США, Бразилии, Венесуэле, Мексике, Маниле, Индии, Австралии, Вьетнаме, Кыргызстане, России, Беларуси, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Румынии, Нидерландах, Австрии и Албании. В Украине проблемы фиксируются в Киеве, Кропивницком, Одессе, Харькове, Полтаве, Днепре и Виннице.