В StarLightMedia прокомментировали разрыв контракта с провайдером «Информационные технологии»

«Причина разрыва контракта достаточно проста. Мы хотим значимо вырастить рынок платного телевидения в Украине и готовы приложить для этого значительные усилия, в том числе, понести существенные инвестиционные расходы. Первыми и основными получателями выгоды от этого станут наши партнеры - провайдеры платного телевидения. С учетом этого в ситуации, когда какая-либо компания в лице ее директора, собственника или другого представителя неоднократно ведет себя не по-партнерски, мы просто не хотим работать с такой компанией. Именно поэтому мы приняли решения расторгнуть договор с провайдером с соблюдением всех правил и процедур, описанных в договоре. Что касается решений других правообладателей, я думаю, что будет правильно, если они прокомментируют сами. Я могу ответить на вопрос только о наших (SLD) мотивах и решениях», - прояснил ситуацию директор StarLight Digital Фёдор Гречанинов.

Напомним, что медиагруппа 1+1 media тоже сделала заявление, в котором опровергла информацию о том, что на разрыв партнерских отношений повлиял вопрос ценообразования.