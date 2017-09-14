В США начал выходить журнал об украинской культуре

Американская некоммерческая организация Ukrainian Cultural Initiatives (Arlington, VA) начала издавать в США англоязычный журнал The Ukrainian: Life And Culture («Украинское: жизнь и культура»).

Как отмечает пресс-служба Госкомтелерадио,The Ukrainian: Life And Culture – это первое издание, которое дает украинской культуре международную трибуну, делает Украину более известной и понятной за рубежом. Журналрассчитан на англоязычную аудиторию, будет выходить четыре раза в год в бумажном и электронном вариантах и распространяться через подписку и соцсети.

Над проектом работают представители украинской диаспоры США. Главный редактор – Инна Головаха, а авторы – журналисты, искусствоведы и литературоведы из Украины, например Сергей Трымбач, Василий Карпюк, Зинаида Серебрякова и др.