В США начал выходить журнал об украинской культуре

Американская некоммерческая организация Ukrainian Cultural Initiatives (Arlington, VA) начала издавать в США англоязычный журнал The Ukrainian: Life And Culture («Украинское: жизнь и культура»).
Как отмечает пресс-служба Госкомтелерадио,The Ukrainian: Life And Culture – это первое издание, которое дает украинской культуре международную трибуну, делает Украину более известной и понятной за рубежом. Журналрассчитан на англоязычную аудиторию, будет выходить четыре раза в год в бумажном и электронном вариантах и распространяться через подписку и соцсети.
Над проектом работают представители украинской диаспоры США. Главный редактор – Инна Головаха, а авторы – журналисты, искусствоведы и литературоведы из Украины, например Сергей Трымбач, Василий Карпюк, Зинаида Серебрякова и др.
По мнению основателей проекта, несмотря на продолжающуюся войну и сложную политическую и экономическую ситуации, современная украинская культура развивается по моделям модных европейских культурных трендов: постоянно появляются новые имена, продолжается развитие кинематографа, быстро развиваются арт-центры i неформальные театры. Но за рубежом большинство людей не знают о культурной жизни и достижениях Украины. Поэтому цель журнала – сделать такую информацию известной в мире.
"Я всегда хотела построить мост между Украиной и США, объединив две страны вместе, поэтому я основала журнал «Украинское: жизнь и культура». Мы собрали лучшие украинские голоса, чтобы рассказать вам о культуре страны", – написала главред в письме к читателям первого номера журнала.
Как известно, организация Ukrainian Cultural Initiatives создана с целью формирования положительного имиджа Украины в мире с помощью популяризации культурных артефактов.
Фото: Facebook Инны Головахи