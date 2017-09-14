ТЕЛЕКРИТИКА

В США начал выходить журнал об украинской культуре

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Американская некоммерческая организация Ukrainian Cultural Initiatives (Arlington, VA) начала издавать в США англоязычный журнал The Ukrainian: Life And Culture («Украинское: жизнь и культура»).

Как отмечает пресс-служба Госкомтелерадио,The Ukrainian: Life And Culture – это первое издание, которое дает украинской культуре международную трибуну, делает Украину более известной и понятной за рубежом. Журналрассчитан на англоязычную аудиторию, будет выходить четыре раза в год в бумажном и электронном вариантах и распространяться через подписку и соцсети.

Над проектом работают представители украинской диаспоры США. Главный редактор – Инна Головаха, а авторы – журналисты, искусствоведы и литературоведы из Украины, например Сергей Трымбач, Василий Карпюк, Зинаида Серебрякова и др.

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По мнению основателей проекта, несмотря на продолжающуюся войну и сложную политическую и экономическую ситуации, современная украинская культура развивается по моделям модных европейских культурных трендов: постоянно появляются новые имена, продолжается развитие кинематографа, быстро развиваются арт-центры i неформальные театры. Но за рубежом большинство людей не знают о культурной жизни и достижениях Украины. Поэтому цель журнала – сделать такую ​​информацию известной в мире.

"Я всегда хотела построить мост между Украиной и США, объединив две страны вместе, поэтому я основала журнал «Украинское: жизнь и культура». Мы собрали лучшие украинские голоса, чтобы рассказать вам о культуре страны", – написала главред в письме к читателям первого номера журнала.

Как известно, организация Ukrainian Cultural Initiatives создана с целью формирования положительного имиджа Украины в мире с помощью популяризации культурных артефактов.

Фото: Facebook Инны Головахи

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