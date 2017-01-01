В «социальном пакете» абоненты больше всего смотрят «112 Украина»: «Ланет»

Провайдер «Ланет» представил статистику телепросмотра на «Ланет.TV» на примере данных мартовского телесмотрения в рамках общедоступного (бесплатного) пакета / Promo.

Отметим, каналы крупных медиагрупп (такие, как «1+1», «Новый канал», ICTV», СТБ и «Украина» и др.) в начале года вышли из этого пакета. И теперь представлены в расширенных пакетах Air, Core, Baza и Prime, стоимость которых колеблется от 27 до 129 грн в месяц.

Согласно этой статистике, которая приведена с учетом распределения пользователей по когортам на основе диапазонов значений Ats (средняя продолжительность телесмотрения пользователем) и Ots (среднее значение количества дней в месяц, в которые зритель включал телеканал), лидером телесмотрения в общедоступном пакете является канал «112 Украина».

Только 65,23% пользователей, включавших канал хоть раз, смотрели его менее 10 минут в день и 8,61% зрителей смотрели его в среднем час или больше за день активности на сервисе.