В «социальном пакете» абоненты больше всего смотрят «112 Украина»: «Ланет»

Провайдер «Ланет» представил статистику телепросмотра на «Ланет.TV» на примере данных мартовского телесмотрения в рамках общедоступного (бесплатного) пакета / Promo.
Отметим, каналы крупных медиагрупп (такие, как «1+1», «Новый канал», ICTV», СТБ и «Украина» и др.) в начале года вышли из этого пакета. И теперь представлены в расширенных пакетах Air, Core, Baza и Prime, стоимость которых колеблется от 27 до 129 грн в месяц.
Согласно этой статистике, которая приведена с учетом распределения пользователей по когортам на основе диапазонов значений Ats (средняя продолжительность телесмотрения пользователем) и Ots (среднее значение количества дней в месяц, в которые зритель включал телеканал), лидером телесмотрения в общедоступном пакете является канал «112 Украина».
Только 65,23% пользователей, включавших канал хоть раз, смотрели его менее 10 минут в день и 8,61% зрителей смотрели его в среднем час или больше за день активности на сервисе.
По значению Ots также лидирует «112 Украина»: 48,67% аудитории включали его только один день в марте; 23,98% смотрели канал более четырех дней в течение месяца.
Напомним, в 2016 Верховная рада приняла закон, который кардинально изменил взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если ранее крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января 2017-го каналы смогут получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.
11 января провайдер кабельного телевидения «Ланет» отключил телеканалы Inter Media Group от своей сети.
Фото: Максим Лисовой