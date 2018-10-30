ТЕЛЕКРИТИКА

В следующие пять лет ТВ-реклама будет популярнее цифровой – исследование

Бизнес

По результатам исследования Strategy Analytics, крупные бренды все еще делают ставку на узнаваемость, а потому в приоритете у них – линейное телевидение.


Об этом сообщает Advanced Television.

Более того, к 2023 году 80% видеорекламы выйдет именно на телевидении, и только 20% от общего числа рекламных видеороликов будут размещены на цифровых площадках. Крупные рекламодатели жалуются на то, что цифровая реклама не столь эффективна.

На конец 2018 года расходы компаний на рекламу превысят $195 млрд, а к 2023-му возрастут до $210 млрд. Самым крупным рынком ТВ-рекламы станут США с долей 36% от общемировых рекламных кампаний. Показатели по цифровой видеорекламе к 2023 году достигнут лишь $20 млрд.

Одним из лидеров по внедрению цифровой рекламы является Великобритания. Через пять лет она займет первое место в рейтинге по доле цифрового контента (44%), второе и третье места достанутся США (30%) и Китаю (27%).

Фото: Pexels

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