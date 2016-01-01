В России появилась биржа редакторов

Создатель российского сервиса для редактирования текстов «Главред» Максим Ильяхов начал тестировать биржу редакторов. Об этом он сообщил в своем блоге.
На этой бирже есть шесть категорий потенциальных сотрудников: авторы, главреды, редакторы, копирайтеры, корректоры и издатели. Все они могут совмещать несколько направлений: у каждого есть список тем, по которым они могут работать.
"Работает так: заказчики выбирают роль и тему. Биржа показывает им тех авторов, которые представляют себя в этой роли и имеют опыт работы по теме", - уточнил Ильяхов.
В проекте уже зарегистрировались около 200 редакторов. Пока биржа будет бесплатной.
Фото: Максим Лисовой
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