В России оштрафуют шесть СМИ за публикацию рэп-баттла Оксимирона с Гнойным

Роскомнадзор оштрафует на 50 тысяч рублей шесть российских медиа, которые использовали в материалах видеофрагменты баттла рэперов Оксимирона с Гнойным.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оштрафуют «РИА Новости», сайты «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», телеканала «Дождь» и журнала Maxim, а также онлайн-журнал Republic.

Еще 26 СМИ получили «профилактические письма», их названия не называются.

Как отмечает Роскомнадзор, медиа нарушили статью 4 закона «О средствах массовой информации», поскольку прикрепили видео с нецензурной бранью.

Напомним, баттл между Оксимироном и Гнойным провели в ночь на 14 августа. Число просмотров записи преодолело отметку в 7,7 миллиона менее чем за сутки.

Фото: youtube.com