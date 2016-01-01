В РФ закрывается российская версия основанного Энди Уорхолом журнала Interview

Журнал «Interview Россия» приостанавливает выпуск и прекращает работу сайта в связи с окончанием лицензии Andy Warholʼs Interview в РФ, а также ухудшением экономической ситуации в стране, сообщает «Афиша Daily».

Как уточнила издатель журнала в России Наталья Чернова, сайт Interview Russia продолжит работу до конца года, а вышедший 1 декабря юбилейный пятилетний номер журнала был последним.

Как известно, журнал Interview был основан Энди Уорхолом в 1969 году в США. Российская версия была запущена в 2011 году, ее главным редактором стала Алена Долецкая. Лицензия «Interview Россия» была рассчитана на пять лет.

Кроме того, с 1 января приостанавливает свою деятельность после 20 лет работы и издание о музыке «Звуки.Ру», сообщается на сайте ресурса.

Решения о «заморозке» проекта связано с финансированием и партнерскими соглашениями. "«Звуки» были доходным предприятием весьма короткую часть своей 20-летней жизни <...> Я могла бы продолжать финансирование портала довольно долго. Но рынок давно перестал верить в журналистику и медийную рекламу, а я больше не могу верить старым схемам и партнерам — поэтому сейчас «Звукам» предстоит либо умереть, либо кардинально измениться", - отметила главред и издатель проекта Соня Соколова.

Вместе с тем, по ее словам,команда издания сейчас обсуждает возможную перезагрузку проекта и обновление мобильной версии сайта и оптимизации дизайна. Кроме того, Соколова объявила сбор средств на перезапуск. "Я еще не знаю, что из этого получится, и никто не знает. Но с 1 января дорогая редакция портала «Звуки.Ру» официально прекращает работу, а компания будет заморожена. Все публикации будут вестись в режиме блогов", - уточнила она.

Напомним, ранее российский журнал «Афиша» окончательно отказался от печатной версии.