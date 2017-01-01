В «Радио Свобода» возмущены давлением на Наталью Седлецкую

Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к телефонным разговорам, SMS и местонахождению Натальи Седлецкой за полтора года. Информация об этом появилась сегодня на сайте «Радио Свобода», ее также распространили участники команды проекта и неравнодушные коллеги Седлецкой.

«Мы – команда "Схем" – осуждаем преследования и давление на главного редактора нашей программы... Конечно, в общении с источниками и между собой мы все используем защищенные каналы связи, а не открытую мобильную связь, к которой суд дал доступ прокурорам. Но. Мы воспринимаем это не только как грубое вмешательство в частную жизнь гражданина Украины. Это – давление на независимого журналиста», – заявила в посте на Facebook журналистка проекта «Схемы» Валерия Егошина.

Напомним, Седлецкая является одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

В декабре 2017 года Наталью вызвали в качестве свидетеля на многочасовой допрос в Генпрокуратуру. По данным следствия, Артем Сытник в мае 2017-го дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, в том числе Седлецкой, раскрыв им «государственную тайну», а именно - обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.

Запись предположительного разговора 13 ноября выложил сайт «Обозреватель». А уже 16 ноября INSIDER со ссылкой на источник в Генпрокуратуре заявил о начале уголовного производства против директора НАБУ.