В Раде рассмотрят реформу государственной и коммунальной прессы

С сентября у всех коммунальных и государственных газет остается 3 месяца на реформирование и перерегистрацию, в ходе которой основателями этих СМИ перестанут быть коммунальные и государственные предприятия. На сегодня из 752 изданий реформировалось только 241.

Согласно законопроекту №8441, если издание не реформируется по вине основателя, то коллектив, который подавался на реформирование, может оставить за собой название издания и имущественные права. Законопроект призван ограничить влияние государственных и муниципальных органов на прессу.

Инфографика от Центра демократии и верховенства права дает представление о сути законопроекта.