ТЕЛЕКРИТИКА

В Раде рассмотрят реформу государственной и коммунальной прессы

Бизнес

На повестке дня сегодняшнего заседания Верховной Рады - рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины “О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации” №8441, одним из инициаторов которого выступила Виктория Сюмар.


С сентября у всех коммунальных и государственных газет остается 3 месяца на реформирование и перерегистрацию, в ходе которой основателями этих СМИ перестанут быть коммунальные и государственные предприятия.  На сегодня из 752 изданий реформировалось только 241.

Согласно законопроекту №8441, если издание не реформируется по вине основателя, то коллектив, который подавался на реформирование, может оставить за собой название издания и имущественные права. Законопроект призван ограничить влияние государственных и муниципальных органов на прессу.

Инфографика от Центра демократии и верховенства права дает представление о сути законопроекта.

Фото: Центр демократии и верховенства права

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