В Раде предлагают предоставлять финансовую помощь и льготы русскоязычным печатным СМИ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5602, предусматривающий обеспечение государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине.

Согласно информации на сайте парламента, его автором выступил народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий.

В частности, в законопроекте предлагается организовывать регулярные научно-популярные радио- и телепередачи, а также публикации о русском языке и других языках нацменьшинств в СМИ. Кроме того, нардеп предлагает снизить потребительскую стоимость информационной, печатной, полиграфической продукции на русском языке и других языков нацменьшинств путем налогового, тарифного и таможенного регулирования, предоставления безвозвратной финансовой помощи.

Также, согласно проекту закона, необходимо создать условия для популяризации и использования русского языка и других языков нацменьшинств средствами современного искусства (театр, кино, народное творчество).

"Принятие законопроекта создаст условия для обеспечения реализации государством неотъемлемых прав каждого человека на свободное использование языков в частной и общественной жизни", - говорится в пояснительной записке.