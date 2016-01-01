В Раде хотят проверить, действительно ли «1+1» пытаются закрыть

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 5626 о создании депутатской рабочей группы по проверке фактов возможного умышленного прекращения деятельности телеканала «1+1».

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.Автором этого проекта постановления выступил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин.

В настоящее время сам текст проекта постановления и другие сопроводительные документы отсутствует.

В свою очередь группа 1+1 media поблагодарила всех, кто отреагировал на ситуацию с лицензией канала «1+1». "Благодаря вашей поддержке и неравнодушия сегодня мы впервые услышали определенные подтверждения Нацсовета, премьер-министра Украины и Президента в том, что документы на продление лицензии будут выданы", - говорится в ее заявлении.

Вместе с тем для холдинга остается непонятным, почему Нацсовет по ТВ и радиовещанию заявил о дате выдачи бланка на лицензию - не позднее 6 января, когда документ может быть выдан и сегодня, и завтра. "Выдача бланка чисто технический вопрос и зачем оттягивать его на неделю на фоне разговоров о попытках рейдерского захвата канала", - отмечают в 1+1 media.

Что касается требования регулятора предоставить информацию о конечных бенефициарах, то оно будет рассмотрено, как только канал получит официальный запрос.

" Пока мы имеем только обещания и не можем расслабляться, пока не получим документы. Надеемся, властные структуры будут последовательными в своих заявлениях и действовать исключительно в правовом поле. Поэтому мы настаиваем на необходимости немедленно выдать лицензию канала «1+1», чтобы исключить попытки политического давления на коллектив «плюсов»", - подчеркивают в группе.

Напомним, что телеканал «1+1» сообщил, что сегодня, 29 декабря, истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет до сих пор ее не продлил. Канал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию. В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета.

Регулятор заявил, что канал получит бланк лицензии на вещание до 6 января, однако сначала «1+1» должен подтвердить, что его конечный бенефициарный владелец не изменился. А в АП, в свою очередь, отрицают причастность к ситуации с лицензией «1+1».