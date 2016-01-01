В продажу поступила книга «Олимпийская чемпионка Елена Мухина»

Фанаты кричат на трибунах, журналисты ищут сенсации, обозреватели с умным видом изображают спортивных экспертов…

А за кулисами арен мировых турниров – другие события, радости и трагедии, полные драматизма и подвига, достойные фильмов и книг. Вот об одной из таких книг о жизни в «Большом спорте» и хочется сказать. Это история жизни, поражений и побед Елены Мухиной, великой гимнастки, чья жизнь оборвалась 22 декабря 2006, в судьбе которой переплелись страсти спортивных арен и трагедия человеческой судьбы.

Книга «Олимпийская чемпионка Елена Мухина» написана итальянцем Альберто Капра о советской спортсменке 1980-х, но описывает она то, что близко нам всем – драматизм жизненных ситуаций, столкновение ярких характеров, на фоне спортивных баталий мирового уровня. Всегда интересно узнать, что происходит «за кулисами» арен, какие страсти там кипят и как разбиваются судьбы.

Есть истории людей, которые даже читаются как подвиг. И именно в том невероятном напряжении сил, физических и душевных, складывается история побед - в спорте и в жизни.

Тяжелая травма накануне важнейшего спортивного события поколения, Олимпийских Игр, вычеркнула Елену из спорта. Но со спортивного чемпионского пьедестала её подруги вспоминали её, отдавая дань уважения таланту, трудолюбию и силе воли Елены Мухиной.

Книга основана на воспоминаниях ее ближайших подруг, тренеров, а также гимнасток, которые тренировались вместе с ней. Она документальна и жизненна, и в ней история не только история спортивных тренировок. В этой книге еще и рассказ о ежедневной борьбе с недугом молодой девушки, которая несмотря на всю трагедию собственного состояния, старалась достойно прожить каждый отпущенный ей день.

Тяжело потерять будущее в спорте, карьеру и планы на жизнь. Но намного сложнее терять здоровье, перспективы и саму веру в себя – и победить, уже в этом испытании. О том, как это было, и рассказывает книга Альберто Капра…

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