ТЕЛЕКРИТИКА

В Польше запустился канал для геймеров

Бизнес

15 октября на платформе Cyfrowy Polsat начал вещание новый киберспортивный телеканал Polsat Games. Канал запустился при поддержке польского общественного вещателя Telewizja Polsat.


Трансляция канала также будет доступна онлайн. Polsat Games помимо контента, связанного с киберспортом, также предлагает программы с участием интернет-звезд и подборку аниме, сообщает Broadband TV News.

«Мы прекрасно понимаем, что продукт, рассчитанный на геймеров, должен быть во всех средах, в которых они привыкли потреблять контент. Именно поэтому наша онлайн-трансляция будет доступна на [стриминговой платформе для геймеров] Twitch, а наши программы после премьеры на ТВ будут загружены на YouTube», – сообщают в  Broadbandtvnews.

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