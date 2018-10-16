В Польше запустился канал для геймеров

Трансляция канала также будет доступна онлайн. Polsat Games помимо контента, связанного с киберспортом, также предлагает программы с участием интернет-звезд и подборку аниме, сообщает Broadband TV News.

«Мы прекрасно понимаем, что продукт, рассчитанный на геймеров, должен быть во всех средах, в которых они привыкли потреблять контент. Именно поэтому наша онлайн-трансляция будет доступна на [стриминговой платформе для геймеров] Twitch, а наши программы после премьеры на ТВ будут загружены на YouTube», – сообщают в Broadbandtvnews