В Польше неожиданно отключилось цифровое телевещание

Цифровое эфирное вещание каналов польского телевещателя TVP было неожиданно прервано в некоторых регионах страны. Глава вещателя Яцек Курски не смог объяснить причину отключения, сообщает «Теле-Спутник».

Сообщения о проблемах с приемом сигнала начали поступать в офис TVP еще с субботы, 17 декабря. Отключения затронули территории тринадцати воеводств - весь юг и почти весь запад Польши.

В заявлении сетевой компании Emitel, передающей сигнал TVP, говорится, что 17 и 18 декабря 11 из 137 трансмиттеров, несущих пакет каналов MUX3, отключались на несколько минут из-за проблем с синхронизацией, но эти отключения затронули только незначительную часть населения страны.

Жалобы на проблемы с приемом сигнала продолжают поступать. Представители TVP предлагают пользователям смотреть телеконтент на сайте вещателя или через мобильное приложение.

Напомним, в октябре Кабинет министров Украины одобрил План мероприятий, завершающих переход на цифровое вещание.

Фото: radioscanner.ru