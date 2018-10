В плену нуара и онлайн-харассмента

Пока я на прошлой неделе кое-как справлялась с мыслями о скоропостижных холодах, укутываясь в пледы, моя лента в Facebook пестрила фотоотчетами из Франции. Кто-то делился своими наблюдениями о работе местных кафе, кто-то – о трудностях перелета и даже перевода. Были, конечно, персоны, которые решили полететь во Францию в объездную, посетив предварительно Милан или Барселону. Но все дороги моих дорогих медийщиков все равно вели в одно место – в Канны на MIPCOM-2018.

Работать годами в медиа и не побывать ни разу на ежегодной выставке телевизионных форматов MIPCOM, как минимум, неприлично. Ведь именно тут происходит знакомство представителей ТВ-индустрии с тенденциями нынешнего года, которые потом мы наблюдаем по ТВ под видом адаптаций. Что касается масштабах MIPCOM-2018, то количество закупщиков и посетителей в этом году немного уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В этом году, отчитываются организаторы выставки, MIPCOM посетило 13 800 делегатов из 110 стран мира. В 2017 году точную цифру посетителей в MIPCOM не называли, лишь подчеркивали, что медийщиков собралось свыше 14 тысяч из 108 стран мира. Из особенностей это года – заинтересованность азиатского рынка в копродукции с европейскими странами. По словам старшего партнера Aurora Media Holdings Джастина Дэймона, за последние два-три года страны Азии поменяли отношение к сотрудничеству с европейским рынком. К примеру, главная особенность, подчеркнул Дэймон, заключается в том, что в странах Азии куда больше готовы платить за совместную работу над фильмом или сериалом, чем за покупку прав на трансляцию. «Иногда даже больше, чем платят за это в самой Европе или, к примеру, в США», – поделился эксперт. Давайте же узнаем, что сейчас смотрят люди во всем мире.

Тренды в мире ТВ-сериалов и кино

Харассмент

Из года в год телевизионный и онлайн контент становится все более жестоким и несправедливым, happy ends постепенно уходят с экранов, заменяясь брутальной констатацией социальной несправедливости и нарушений прав человека. 2018 год исключением не стал. Как сообщиласоучередительницаизвестной в мире ТВ-индустрии аналитической компании The WIT Вирджиния Муслер, в этом году на 22% увеличилось количество телевизионных сериалов, основанных на реальных событиях. К примеру, ловя горячую волну нашумевших кампаний по предотвращению харассмента (движение #MeToo, Armoza Formats (Канада) и Globo TV International (Бразилия) сняли телевизионные сериалы, которые всего за несколько серий, показанных в сентябре-октябре, увеличили охват аудитории каналов практически вдвое. Речь об «Игре» (The Game) и «Харассменте» (Harassment).

Кадр из сериала «Игра» _

Сериал «Игра» (Armoza Formats) был снят во франкоговорящей части Канады и презентован на канале TVA в сентябре этого года. Сюжет рассказывает о молодой девушке, которая работает дизайнером онлайн-видеоигр и в связи с работой вынуждена вести борьбу с кибертроллями, которые в последствии начнут домогаться ее онлайн.

Режиссер сериала «Харассмент» Мария Карамаго на съемках. Фото: Globo TV

Бразильцы пошли немного дальше. Многосерийная история под названием «Харассмент», которая была представлена на платформе Globo TV также в сентябре этого года, рассказывает реальную историю врача, который изнасиловал 37 своих пациентов и был приговорен к 278 годам тюрьмы.

Похищение

Тема похищенных детей или пропавших людей все не теряет своей актуальности (помните успех Gone Girl Девида Финчера?). В этом году два сериала добились успеха на поприще этой скользкой темы. В первую очередь, следует отметить британскую многосерийку «Плачь»(The Cry, DRG), вышедшую этой осенью на BBC One.

Роль несостоявшейся матери досталась британской актрисе Дженне Коулман. Фото: BBC

В медиакругах ее уже успели охарактеризовать как «нуар о проблемах материнства». В центре сюжета – история молодой девушки, переживающей послеродовую депрессию. И внезапно ее малыша похищают. Непредвиденные обстоятельства, серии полны слез и переживаний, и главный вопрос – имела ли сама мать отношение к похищению ребенка? В общем, тема для Великобритании оказалась весьма топовой и по рейтингам может даже потягаться с еще одной сериальной новинкой этой осени на BBC One – «Телохранитель» (Bodyguard, ITV Studios GE), где зрители уже отметили звездный состав, отчасти позаимствованный из «Игры престолов».

Кадр из сериала «Телохранитель» Фото: Digital Spy

Второй сериал – голландская адаптация испанского сценария под названием «Я знаю, кто ты» (I Know Who You Are, Filmax International). История рассказывает о пропавшей женщине. Кстати, госпожа Муслер отметила, что в среднем на рынке около 5% новых проектов сняты по иностранным сценариям и с каждым годом спрос на уже готовые сюжеты, которые лишь требуют экранизации, продолжает расти.

Убийства

По теме убийств хочется отметить новый телевизионный фильм, уже вызваший немалую шумиху во Франции, – «Жаклин Саваж: Это был он или я» (Jacqueline Sauvage: It Was Him or Me, TF1 Studio).

Роль Жаклин исполнила французская актриса Мюриэль Робен. _

История 70-летней старушки, которая в конце 2015 года была осуждена за убийство мужа, до сих пор не сходит с газетных страниц. А все потому, что общество разделилось пополам – представители феминистических движений Франции считают, что ее осуждение было незаконным, так как муж, которого прикончила Жаклин, будучи пьяным, избивал и насиловал ее и дочерей. Другая часть общества до сих пор считает, что выпустить убийцу на улицы – крайне опасное решение тогдашнего президента Олланда. Разобраться в ситуации решили в полуторачасовой художественной ленте, которая, к слову, основывается на книге, написанной самой мадам Саваж.

Кадр из сериала «М – Город охотится на убийцу». _

«М – Город охотится на убийцу» (M – A City Hunts a Murderer, Beta Film) – драма австрийского режиссера Дэвида Шалько, которая основывается на триллере «батюшки мрака» Фрица Ланга «М» 1931 года. А дальше все по уже известному нам сценарию – заснеженная Вена, трупы женщин и много крови.

Что нового в форматных шоу?

Форматные шоу продолжают упорно бороться за аудиторию. И, кажется, у них это неплохо получается. Тем не менее, шокировать аудиторию, пресыщенную разнообразными телевизионными экспериментами, некоторым проектам все-таки удалось. Начнем, пожалуй, с топ-5 самых популярных в мире ТВ-форматов.

1 The Wall

Кадр из шоу «Стена» _

Американское шоу The Wall («Стена») впервые вышло в эфир в 2016 году и по стилю напоминало известный ранее формат телевизионных игр Price Is Right, в которых два человека соревнуются за денежный приз.

This Time Next Year

Кадр из проекта This Time Next Year _

This Time Next Year «В это время – год спустя» – британское шоу, которое также вышло в 2016 году. Суть проекта нашей аудитории уже знакома, так как именно этот формат в этом году появился на СТБ в проекте под названием «Цієї миті рік потому».

MasterChef

MasterChef в далекие 90-е на британском ТВ _

MasterChef («МастерШеф») – формат кулинарного шоу, который, думаю, тоже представления не требует, так как на телеканале СТБ за битвами поваров зрители наблюдают уже восьмой сезон и, судя по рейтингам, «МастерШеф» сегодня один из самых успешных проектов канала. Тут лишь добавим небольшой бэк: впервый проект MasterChef вышел в Британии еще в 1990 году и на сегодняшний день это самый старый и один из самых популярных в мире формат ток-шоу.

Ex on the Beach

Анонс проекта Ex on the Beach _

Ex on the Beach («Бывшие на пляже») – реалити-формат MTV (International), даже название которого говорит, что зрителей ждет самая настоящая «Санта-Барбара», сплетенная из ревности, сплетней и скандалов.

The Four

The Four («Четверка») – формат вокального шоу, который впервые появился на FOX и был разработан в Armoza Formats. Правда на MIPCOM-2018, упоминая формат The Four, говорили не о его создателях, а об адаптации, которая вышла в России на телеканале СТС в 2017 году и называлась «Успех».

Кадр из проекта «Успех» _

Проект доказывает, что для того, чтобы стать успешным, не нужно иметь продюсера, стоит только захотеть и прийти на кастинг «Успеха», который, к слову, сейчас курирует певица Вера Брежнева.

Рынок новых форматов

_ Фото: NBC

Стоит отметить, что в этом году опять в тренде танцы. Битва танцевальных коллективов – Dance As One (Talpa Global), танцы с посланием для близких – Dance Stories (WeMake)или, к примеру, Dance Revolution (Armoza Formats), по условиям которого участники должны максимально эффектно раскрыть возможности высокотехнологичной сцены своим танцем, кстати, неважно даже в каком стиле. Тут главное, чтобы было ярко и красочно.

Анонс нового проекта Find my Body _

Среди новых форматов нельзя не отметить Find my Body (Global Agency), в котором по сюжету проекта участник, желающий найти свою вторую половинку, сначала видит головы, а уже дальше, задавая наводящие вопросы, собирает оставшиеся части тела понравившегося ему участника проекта.

_ Фото: BBC

Как крик отчаяния в погоне за рейтингами выглядит французский формат Making Love (WeMake). Это как раз то, о чем мы все шутили, а во Франции решили взять и снять. Суть формата в том, чтобы найти свою половинку: не надо пытаться жить вместе (как обусловлено украинским форматом «Одруження наосліп»), а сразу переходить к делу – к сексу. И после коитуса как раз и становится понятно, подходите вы друг другу или нет. Вопросы классового неравенства также поднимались в топе самых популярных новых шоу-форматов. К примеру, в американском формате Survival of the Richest (Banijay Rights) богатые и бедные соревнуются за денежный приз и по ходу испытаний узнают немного больше о проблемах классового неравенства в обществе и классовой дискриминации.

Анонс проекта Born Famous. Фото: Channel4

Также новым для международного рынка стал британский формат Born Famous (All3Media), который по сюжету напоминает формат «Богач – бедняк», вышедший на ICTV в этом году, вот только рейтинги украинского проекта желали лучшего, чего не скажешь о Born Famous. Шоу, кстати, предлагает «золотой молодежи» попробовать жить и зарабатывать самостоятельно.

В проекте Travel with a Goat авторы предлагают знаменитостям завести, например, козу _

Не обошлось и без фрик-форматов. В этом году в нишу странных проектов можно выделить три формата – Evil Monkeys (The Story Lab), Travel with a Goat (Tuvalu) и Voices from the Grave (A+E Networks). В первом из вышеперечисленных знаменитостей отправляют на остров, где они должны ужиться с обезьянами. Travel with a Goat предлагает знаменитостям просто взять и завести на время проекта необычное животное, не хомяка и даже не шиншиллу, речь о свиньях, леопардах, быках и все в таком стиле.

А почему бы не послушать мертвецов? Фото: BBC

А вот Voices from the Grave, похоже, и вправду поразил медийщиков. Американцы в рамках формата предлагают брать согласие у людей при смерти на запись голограммы, в которой они обращаются к своим близким и родным. Как вы уже поняли, зрелище будет полно чернухи и слез. Кстати, именно этому формату эксперты предрекают будущее. Кому же не хочется в последний раз услышать голос близкого?

Короткометражные веб-сериалы

И напоследок коротко о самом горячем, наверное, трендt этого года – короткометражных веб-сериалах, которые набирают популярности на платформах OTT в Автралии и Индии. И вскоре, «вангует» консультант Web Series Mag Жоэль Бассаж, именно они войдут в моду по всему миру. Как пример, эксперт назвал следующие несколько работ:

Desmondo Ray

Desmondo Ray – милая анимационная история о человеке, который ищет любви в это тревожное и нестабильное время.

NEMAUSUS

_ _