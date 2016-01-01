В плену нуара и онлайн-харассмента

Работать годами в медиа и не побывать ни разу на ежегодной выставке телевизионных форматов MIPCOM, как минимум, неприлично. Ведь именно тут происходит знакомство представителей ТВ-индустрии с тенденциями нынешнего года, которые потом мы наблюдаем по ТВ под видом адаптаций.

Что касается масштабах MIPCOM-2018, то количество закупщиков и посетителей в этом году немного уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В этом году, отчитываются организаторы выставки, MIPCOM посетило 13 800 делегатов из 110 стран мира. В 2017 году точную цифру посетителей в MIPCOM не называли, лишь подчеркивали, что медийщиков собралось свыше 14 тысяч из 108 стран мира.

Из особенностей это года – заинтересованность азиатского рынка в копродукции с европейскими странами. По словам старшего партнера Aurora Media Holdings Джастина Дэймона, за последние два-три года страны Азии поменяли отношение к сотрудничеству с европейским рынком. К примеру, главная особенность, подчеркнул Дэймон, заключается в том, что в странах Азии куда больше готовы платить за совместную работу над фильмом или сериалом, чем за покупку прав на трансляцию. «Иногда даже больше, чем платят за это в самой Европе или, к примеру, в США», – поделился эксперт.

Давайте же узнаем, что сейчас смотрят люди во всем мире.