ТЕЛЕКРИТИКА

В питчинге StarLightMedia победили 12 проектов фильмов, сериалов и шоу

Бизнес

Медиагруппа StarLightMedia (входят телеканалы СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, QTV) по итогам второго - финального - тура питчинга выбрала форматы художественных и телевизионных фильмов, сериалов и телепроектов для их производства как для своих каналов, так и для дальнейшей дистрибуции в других странах.

Как сообщает пресс-служба группы, в категории «Сериалы» победили восемь из 37 форматов, попавших во второй тур, в категории «Фильмы» - три из 17, а в «ТВ-проектах» - один из 14.

Результаты питчинга выглядят так:

_

_

StarLightMedia обещает связаться с авторами идей для обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества по проектам и выплаты вознаграждения не позднее 31 марта.

Напомним, в октябре StarLightMedia объявила конкурсный отбор форматов телевизионных проектов, сериалов и художественных и телевизионных фильмов с целью их производства как для каналов группы, так и для дальнейшей дистрибуции в других странах. По результатам первого тура питчинга, во второй тур прошло 37 форматов в категории «Сериалы», 14 форматов в категории «ТВ-проекты», 17 проектов в категории «Фильмы».



Статьи по теме

Теги