В питчинге StarLightMedia победили 12 проектов фильмов, сериалов и шоу

Медиагруппа StarLightMedia (входят телеканалы СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, QTV) по итогам второго - финального - тура питчинга выбрала форматы художественных и телевизионных фильмов, сериалов и телепроектов для их производства как для своих каналов, так и для дальнейшей дистрибуции в других странах.

Как сообщает пресс-служба группы, в категории «Сериалы» победили восемь из 37 форматов, попавших во второй тур, в категории «Фильмы» - три из 17, а в «ТВ-проектах» - один из 14.

Результаты питчинга выглядят так: