В память о Кузьме Скрябине «Сніданок з 1+1» запускает флешмоб

17 августа в «Сніданку з 1+1» покажут фильм, посвященный Андрею Кузьменко, лидеру группы «Скрябин», который погиб в автокатастрофе. В этом году Кузьме могло бы исполниться 50 лет. В честь этой даты команда утреннего шоу на «1+1» запускает в социальных сетях флешмоб #зДнемНародженняЧувак (аналогичное название у документального фильма про музыканта). Пользователи сети смогут принять участие во флешмобе, записав видео с ответом на вопрос «Что бы ты сказал Кузьме, если бы снова его встретил?».
Трогательные и искренние видео пользователей, загруженные в сеть до 9 утра 15 августа, могут войти в документальный фильм «З Днем народження, Чувак» от команды «Сніданку з 1+1». Свои видео участникам флешмоба нужно будет добавлять в комментариях под публикацией на странице «Сніданку з 1+1» в Facebook либо загружать на персональных страницах в Instagram с хэштегом #зДнемНародженняЧувак. Важно: заканчивать видеообращение нужно фразой «З Днем народження, Чувак!».
Во время съемок документального фильма лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук и сам ответил на вопрос «Что бы ты сказал Кузьме, если бы снова его встретил?» .
«Я просто был бы счастлив, вот и все... Если бы я мог его увидеть, здесь с нами, я просто был бы счастлив. Не думаю, что имело бы значение, сказанное в тот момент, – поделился Вакарчук. – Я думаю, у Кузьмы было прекрасное чувство юмора, и он был свободным. Иногда его, как и всех шоуменов, заносило. Но обычно он очень тонко чувствовал и умел быть честным с самим собой».
Команда «Сніданку з 1+1» уже продемонстрировала фрагмент будущего фильма на своей странице в Facebook.
Напомним, кроме Святослава Вакарчука в фильме «З Днем народження, Чувак» участвуют жена и родители Кузьмы, участники первого и второго состава группы «Скрябин», музыкальный критик Ярослав Лодыгин, а также гитарист и лучший друг Андрея – Олег Турко (Лесик).
Ленту можно будет посмотреть не только 17 августа в эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1», но и на большом экране вечером в этот же день во время специального показа в кино-саду под открытым небом «Жизнелюб» в Гидропарке.