В память о Кузьме Скрябине «Сніданок з 1+1» запускает флешмоб

Трогательные и искренние видео пользователей, загруженные в сеть до 9 утра 15 августа, могут войти в документальный фильм «З Днем народження, Чувак» от команды «Сніданку з 1+1». Свои видео участникам флешмоба нужно будет добавлять в комментариях под публикацией на странице «Сніданку з 1+1» в Facebook либо загружать на персональных страницах в Instagram с хэштегом #зДнемНародженняЧувак. Важно: заканчивать видеообращение нужно фразой «З Днем народження, Чувак!».

Во время съемок документального фильма лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук и сам ответил на вопрос «Что бы ты сказал Кузьме, если бы снова его встретил?» .

«Я просто был бы счастлив, вот и все... Если бы я мог его увидеть, здесь с нами, я просто был бы счастлив. Не думаю, что имело бы значение, сказанное в тот момент, – поделился Вакарчук. – Я думаю, у Кузьмы было прекрасное чувство юмора, и он был свободным. Иногда его, как и всех шоуменов, заносило. Но обычно он очень тонко чувствовал и умел быть честным с самим собой».

Команда «Сніданку з 1+1» уже продемонстрировала фрагмент будущего фильма на своей странице в Facebook.