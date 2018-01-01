В Одессе пройдет Telecom Ukraine 2018

На Telecom Ukraine традиционно будет обсуждаться широкий круг вопросов: взаимодействие государства и отраслевых предприятий, законотворческие процессы и инициативы, юридические нормы и защиту коммерческих организаций отрасли, конкурентная борьба и рыночная экономика, менеджмент и маркетинг, современные технологии и инновации.

Ознакомиться с условиями участия в конференции, программой и прочими деталями можно на официальном сайте.