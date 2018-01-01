ТЕЛЕКРИТИКА

В Одессе пройдет Telecom Ukraine 2018

Бизнес

С 7 по 10 сентября в Одессе пройдет крупнейшая в стране конференция по телекоммуникациям Telecom Ukraine 2018. Конференция объединяет профильные ассоциации, общественные организации, представителей национальных регуляторов и власти, отраслевые отечественные и международные предприятия, мировых производителей и поставщиков современного телекоммуникационного оборудования.


На Telecom Ukraine традиционно будет обсуждаться широкий круг вопросов: взаимодействие государства и отраслевых предприятий, законотворческие процессы и инициативы, юридические нормы и защиту коммерческих организаций отрасли, конкурентная борьба и рыночная экономика, менеджмент и маркетинг, современные технологии и инновации.

Ознакомиться с условиями участия в конференции, программой и прочими деталями можно на официальном сайте.

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