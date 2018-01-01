В новом ток-шоу на «112 Украина» зрители проверят правдивость слов политиков

По словам генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского, большую роль в этом классическом социально-политическом ток-шоу отведут работе с аудиторией и обратной связи с ней.

«Мы хотим вернуть интерес зрителей к предметной политической дискуссии, создать качественно новую площадку для обмена мнениями политиков, объединить острые дискуссии в соцсетях и в телевизоре», – заявил Марчевский.

В самом зале во время съемок программы за дискуссией политиков будут наблюдать 112 зрителей, которые смогут оперативно проверять правдивость сказанного участниками шоу.

«Вместе с аудиторией во время программы в режиме реального времени будет работать специальная редакция, задача которой - проверять фактаж, озвученный нашими гостями, на предмет правдивости и точности информации, передавать эти данные ведущим, а они смогут задать соответствующие вопросы спикеру. Таким образом, зрители смогут оценить, врет политик или нет. Будет очень активное общение с аудиторией как в зале, так и вне студии», – объясняет генеральный продюсер телеканала.

В программе «Пульс. Главное политическое ток-шоу страны» будут проводить телемосты с разными регионами Украины, а также (в перспективе) за ее пределами. Ведущими нового проекта станут Анна Степанец и Владимир Полуев.

Программа длительностью в 180 минут будет выходить в прямом эфире. Премьера ток-шоу состоится 28 августа в 19:30.

Фото: deseretnews.com