В новом шоу на ICTV миллионер примерит на себя профессию гробокопателя

Шоу «Богач – Бедняк» – уникальный проект, который проверяет миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Восемь украинских миллионеров стали участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они остаются без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – выжить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Свежий выпуск реалити выйдет в понедельник в 20:20 на телеканале ICTV