ТЕЛЕКРИТИКА

В новом шоу на ICTV миллионер примерит на себя профессию гробокопателя

Бизнес

16 июля выйдет пятый выпуск реалити «Богач – Бедняк». Пивной магнат из Днепра Алексей Кравец попробует себя в самых разнообразных ролях.


Продюсеры проекта отправят богача в прекрасный город Тернополь. Миллионер станет промоутером и будет раздавать на улице листовки, пойдет воспитателем в детский сад и даже побудет кладбищенским работником.

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Фото: пресс-служба ICTV

Алексей Кравец – основатель сети магазинов «Море пива», строительство которой стоило больше 8 млн долларов. Сейчас мужчина занят строительством собственного пивного завода.

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Фото: пресс-служба ICTV

Шоу «Богач – Бедняк» – уникальный проект, который проверяет миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Восемь украинских миллионеров стали участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они остаются без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – выжить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Свежий выпуск реалити выйдет в понедельник в 20:20 на телеканале ICTV

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