В новом шоу на ICTV миллионер примерит на себя профессию гробокопателя

16 июля выйдет пятый выпуск реалити «Богач – Бедняк». Пивной магнат из Днепра Алексей Кравец попробует себя в самых разнообразных ролях.
Продюсеры проекта отправят богача в прекрасный город Тернополь. Миллионер станет промоутером и будет раздавать на улице листовки, пойдет воспитателем в детский сад и даже побудет кладбищенским работником.
Алексей Кравец – основатель сети магазинов «Море пива», строительство которой стоило больше 8 млн долларов. Сейчас мужчина занят строительством собственного пивного завода.
Шоу «Богач – Бедняк» – уникальный проект, который проверяет миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Восемь украинских миллионеров стали участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они остаются без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – выжить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.
Свежий выпуск реалити выйдет в понедельник в 20:20 на телеканале ICTV