В новом сезоне проект Дмитрия Карпачева будет выходить на украинском языке

Остросоциальный проект «Один за всіх» в сентябре возвращается с премьерой. Теперь и ведущий, и эксперты шоу будут разговаривать исключительно на украинском языке. Об этом сообщает Stb.ua.

"Наш ведущий Дмитрий Карпачев , заговорит на украинском, – рассказывает руководитель проекта Роман Панасенко. – Это будет первый на украинском телевидении ведущий программы такого формата, говорящий исключительно на национальном языке. Помимо Димы Карпачева, на украинском заговорят все наши эксперты".

Также, по словам Романа Панасенко, зрителей ждет еще очень много изменений, о которых они узнают совсем скоро.

Премьера 10 сезона программы «Один за всіх» состоится в воскресенье – 3 сентября – в 21:00 на СТБ.

Фото: v.img.com.ua