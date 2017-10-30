В новом году Влад Яма будет сотрудничать только с «1+1»

Хореограф, судья шоу «Танців з зірками» и «Модель XL» Влад Яма стал лицом телеканала «1+1» и частью команды «1+1 Продакшн», которая является одной из компаний-основателей канала.

"Для меня большая честь стать лицом «1+1», ведь еще во время съемок «Танців з зірками» и «Модель XL» я был потрясен профессионализмом команды и любовью ко всему, что она создает", – говорит танцор.

«Телекритике» на телеканале уточнили, что контракт с Владом Ямой предполагает его эксклюзивное сотрудничество с «1+1». Таким образом, сотрудничать с другими телеканалами теперь он не может.