В новом году Влад Яма будет сотрудничать только с «1+1»

Хореограф, судья шоу «Танців з зірками» и «Модель XL» Влад Яма стал лицом телеканала «1+1» и частью команды «1+1 Продакшн», которая является одной из компаний-основателей канала.
"Для меня большая честь стать лицом «1+1», ведь еще во время съемок «Танців з зірками» и «Модель XL» я был потрясен профессионализмом команды и любовью ко всему, что она создает", – говорит танцор.
«Телекритике» на телеканале уточнили, что контракт с Владом Ямой предполагает его эксклюзивное сотрудничество с «1+1». Таким образом, сотрудничать с другими телеканалами теперь он не может.
Хореограф снова займет кресло судьи во втором сезоне обновленных «Танців з зірками», а также примет участие в других проектах «1+1». О каких именно проектах идет речь, канал пока не говорит.
Напомним, до того как Влад Яма стал судьей «Танців з зірками» и «Модель XL», он несколько лет занимал судейское кресло в шоу «Танцують всі!» и «Україна має талант» на телеканале СТБ.
Фото: Пресс-служба «1+1»