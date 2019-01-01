В Netflix будет отдельная ценовая политика для Азии

Компания не обязана снижать цены на каждом из рынков, где она присутствует, но хочет провести эксперимент на одном из них, приводит Bloomberg слова главного исполнительного директора Netflix Рида Хастингса (Reed Hastings), передает «Телеспутник». Он не уточнил, где и когда онлайн-кинотеатр будет тестировать низкие тарифы.

Предложение более низких тарифных планов станет новым опытом для Netflix, поскольку до сих пор компания сохраняла или повышала цены на основных рынках, инвестируя в производство контента, в том числе локального, чтобы привлечь новых подписчиков.

Самая дешевая подписка на сервис Netflix в США обходится в $7,99 в месяц. В то же время в Азии существуют бесплатные видеосервисы, например, Viu, а для платных стоимость обычно составляет от $2 до $5 в месяц.

«Сохраняя существующие цены [на локальных рынках], мы становимся слишком премиальным сервисом», – пояснил вице-президент Netflix по продукту Тодд Еллин (Todd Yellin).

Для Netflix с ее более чем 130 млн абонентов по всему миру азиатский рынок является наиболее перспективным с момента выхода на него три года назад, отмечает Bloomberg. Компания запустила более 100 кино- и телепроектов в Индии, Корее, Японии, Таиланде и Тайване. Тем не менее, в регионе абонентская база Netflix растет медленно. Согласно оценкам Media Partners Asia, онлайн-кинотеатр еще не набрал более 2 млн абонентов в любой из азиатских стран. В то же время Хастингс ранее высказывал мнение, что Netflix может привлечь до 100 млн абонентов в одной только Индии.

В настоящее время в Индии Netflix предлагает три вида подписки: за 500 рупий в месяц ($6,85), 650 рупий и 800 рупий. Для сравнения, подписка на популярный в Индии стриминг-сервис Hotstar Premium обходится в 199 рупий в месяц.

По словам Хастингса, он не слишком беспокоится по поводу азиатских конкурентов, не пытаясь быть таким же распространенным, как, например, YouTube.

Запуская тестовое снижение цен в отдельных странах, Netflix в то же время заинтересован в повышении цен на других рынках. Компания потратила слишком много денег, расширяя выбор телешоу и фильмов на многих своих рынках для привлечения новых клиентов, констатирует Bloomberg.