В Нацсовете ждут ответ «1+1» по их бенефициарам

Об этом она сказала в комментарии «РБК-Украина».

"Я убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря. Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию" , - заявила она.

Напомним, ранее телеканал «1+1» сообщил, что сегодня, 29 декабря, истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания до сих пор ее не продлил.

Источники «Украинской правды» сообщают, что что конфликт возник из-за того, что Игорь Коломойский отказывается называть бенефициаров телеканала.

Фото: UA:Перший