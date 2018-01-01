В Нацсовете назвали риски кодирования телегруппами своих спутниковых каналов

Кодирование четырьмя крупнейшими украинскими медиагруппами – 1+1 media, «Медиа группа Украина», StarLightMedia и «Интер медиа групп» – своих телеканалов на спутнике в среднесрочной и краткосрочной перспективах повлечет за собой несколько рисков. Об этом в своем Facebook сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

Во-первых, кодирование большинства украинских телеканалов приведет к тому, что украинцам будут доступны в основном российские бесплатные каналы. "Масштаб риска достаточно большой, если представить, что спутниковое телевидение смотрит где-то треть украинских семей", – пишет он.

Чтобы нивелировать этот риск, уточняет Костинский, украинцы должны покупать тюнеры и подписываться на платных спутниковых провайдеров (Viasat и Xtra TV) или подключаться к кабельным сетям (сетям провайдеров программной услуги, интернет-провайдеров). Однако таких может не быть, например, в селах и поселках. Тогда жители таких населенных пунктов на время останутся без большинства украинских телеканалов на спутнике, поскольку она должны будут покупать сет-топ-боксы для доступа к цифровому телевидению, если их населенные пункты охвачены им, или тюнеры для платного просмотра спутниковго ТВ.

Во-вторых, без большинства украинских каналов на спутнике фактически останутся жители приграничных территорий, которые достаточно плохо охвачены эфирным цифровым и аналоговым ТВ. "В эфире вдоль приграничья доступен, как правило, легальный сигнал российских, белорусских и других иностранных телеканалов. Украинское телевидение есть возможность смотреть, как правило, через спутник", – отмечает член Нацсовета.

В-третьих, без большинства украинских каналов на спутнике фактически останется аннексированный Крым и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"Сегодня и завтра спутниковое телевидение – это единственная технология распространения телевизионного сигнала, которая охватывает все оккупированные территории, все приграничье, всю страну. Через спутник жителям оккупированных территорий доступны практически все украинские телеканалы. Давайте будем честными, эфирное телевизионное вещание – цифровое или аналоговое – является локальным", – пишет Сергей Костинский.

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе, считает он, кодирование спутникового сигнала, в целом, является позитивным шагом, который станет импульсом длядополнительной капитализации телеиндустрии;развития сетей провайдеров программной услуги (кабельных сетей), IPTV / OTT;борьбы с пиратством и безлицензионной деятельностью;вывода из практики телесмотрения на спутнике российских телеканалов.

Напомним, ранее LIGA.net сообщило, что 1+1 media, «Медиа группа Украина», StarLightMedia и «Интер медиа групп» достигли предварительного согласия относительно кодирования весной открытых телеканалов на спутнике.

Фото: Максим Лисовой