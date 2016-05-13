В национальный конкурс Docudays UA вошло 13 фильмов

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил участников национальной конкурсной программы. В нее вошло 13 фильмов, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Национальный конкурс - это 13 картин, снятых в 2016-2017 годах в Украине молодыми автор(к)ами. Шесть из них так или иначе касаются темы декоммунизации, пять наблюдают за попытками соотечественников (обычных людей) пробраться через тернии разрухи, бедности и тотального равнодушия к чему-то светлому, а другие 4 фильма говорят о личных переживаниях героев", – отмечает программный координатор фестиваля Дарья Бассель. Все эти темы в фильмах пересекаются таким образом, что в одном фильме может быть поднято больше одной темы (поэтому их 13, а не 15).

Список фильмов-участников нацконкурса Docudays UA выглядит так:«Ленинопад» Светланы Шимко,«Домашние игры» Алисы Коваленко, «История зимнего сада» Семена Мозгового, «Дневник» Александры Чуприной, «Кода» Анны Корж, «Коммуналка» Андрея Приймаченко, Ульяны Скицкой, Вларии Пузика, Юли Ильченко, Марины Лопушиной, Мариам Шелии; «До скорого» Юлии Кочетовой-Набожняк, «Кофе vs. шашлыки» Дмитрия Бурко, «Живые и непокоренные» Дарьи Горной, «Укрытие» Анастасии Максимчук, «Метро» Леры Мальченко и Александра Ганца, «Тем временем» Юлии Аппен и «Серые кони» Николая Ридного.

Напомним, фестиваль Docudays UA пройдет в этом году с 24 по 31 марта. В жюри входят эксперт по фестивальным стратегиям Бриджит О'Ши, кинокритик Александр Гусев и режиссер Саломе Яши.

О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в сюжете ТСН:

Фото: Docudays.org.ua