В Microsoft требуют ограничить использование технологии распознавания лиц

Смит попросил экспертный комитет Конгресса США разработать закон, регулирующий применение технологии, которая значительно развилась и теперь дает властям возможность следить за гражданами без их ведома. Поправки должны обеспечить людям защиту от повсеместной слежки и соблюдение их человеческих прав.

«Представьте правительство, отслеживающее то, куда вы ходили за последний месяц, без вашего разрешения или без ведома. Представьте базу данных с именами всех, кто участвовал в политической демонстрации, что нарушает саму суть свободы слова, – говорится в заявлении, опубликованном в блоге Microsoft. – Представьте полки магазинов, которые используют технологию распознавания лиц, чтобы делиться между собой информацией о том, какую полку вы рассматривали и какой товар купили, даже не спрашивая у вас разрешения на это. Долгое время такое можно было встретить в научной фантастике и популярных фильмах вроде "Особого мнения", "Врага государства" или "1984", но сейчас такое становится возможным в реальности".

Ранее, в июне, сотрудники технологической корпорации Amazon обратились к Джеффу Безосу с просьбой прекратить поставки программного обеспечения для распознавания лиц Rekognition правоохранительным органам.