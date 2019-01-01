В локальном цифровом эфире Киева появилось два новых телеканала

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 18 октября, согласовал изменения в списке телеканалов, транслируемых компанией «Экспресс-информ» (ООО «ТРК «Експрес-Інформ») – провайдер локального киевского эфирного цифрового телевидения. Компания заменила «5 канал» и «Раду» на «Телевсесвіт» и «Натали» соответственно.

Таким образом, «Экспресс-информ» в своей сети теперь ретранслирует следующие 10 телеканалов: «Телевсесвіт», «Сонце», «Надежда», «ПРАВДА ТУТ Київ», EU MUSIС, MUSIС BOX, UA MUSIC, «Натали», Niki Kids и Niki Junior. Телеканалы EU MUSIС, UA MUSIC, Niki Kids и Niki Junior вещают в HD.

Напомним, в цифровом эфире Киева, помимо сети «Зеонбуда» из 32 телеканалов, работает два цифровых локальных мультиплекса по 10 телеканалов – «Экспресс-информ» и «Эра продакшн». Первый находится в собственности Петра Порошенко, второй – у народного депутата «Воли народа» Андрея Деркача. Сигнал цифровых передатчиков покрывает Киев и города-сателлиты. Оба провайдера владеют специфическими (непровайдерскими) лицензиями на вещание. В лицензии компании «Эра-продакшн» прописана ретрансляция следующих 10 телеканалов: «Караван TV», Milady Television, ЕСО-ТV, OTV, Boutique, М2, «ПлюсПлюс», «24», «4 канал» и «Перший київський».

Пользователи профильных форумов отмечают, что изменение списка транслируемых каналов компания «Экспресс-информ» произвела самовольно в начале сентября, до решения регулятора. Ранее в регуляторе обдумывали вопрос лицензирования каналов на конкурсной основе для вещания в сетях «Экспресс-информ» и «Эра продакшн».