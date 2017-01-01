ТЕЛЕКРИТИКА

В Китае построят технопарк по развитию искуственного интелекта

Бизнес

Амбициозный Китай планирует стать безоговорочным мировым лидером сферы по развитию искусственного интелекта к 2025 году. США это, конечно же, не нравится.


По сообщению информационного агентства Синьхуа, власти Китая планируют построить парк развития искусственного интеллекта стоимостью 13,8 млрд. юаней ($2,12 млрд долларов) на западе Пекина. В парке будет размещено до 400 предприятий и он будет иметь годовой объем производства в 50 млрд юаней ($7 650 млрд долларов).

Согласно докладу агентства Синьхуа, в новом технопарке основное внимание будет уделено Big Data, биометрической идентификации, "глубокому обучению" и облачным вычислениям.

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План Китая по ускоренному развитию ИИ начинает так быстро воплощаться в жизнь из-за обострения и без того напряженных отношений между Пекином и США. Главная причина — применение искуственного интеллекта в военной технике. Вполне возможно, что мы наблюдаем цифровую гонку вооружений.

Интересно, что компания Google Alphabet Inc объявила о запуске исследовательской группы AI в Пекине, хотя крупнейшая поисковая система мира и все ее сервисы заблокированы на территории Китая.

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