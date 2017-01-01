В Китае построят технопарк по развитию искуственного интелекта

По сообщению информационного агентства Синьхуа, власти Китая планируют построить парк развития искусственного интеллекта стоимостью 13,8 млрд. юаней ($2,12 млрд долларов) на западе Пекина. В парке будет размещено до 400 предприятий и он будет иметь годовой объем производства в 50 млрд юаней ($7 650 млрд долларов).

Согласно докладу агентства Синьхуа, в новом технопарке основное внимание будет уделено Big Data, биометрической идентификации, "глубокому обучению" и облачным вычислениям.