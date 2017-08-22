В Киеве возрождается англоязычный журнал What’s On

В Киеве после почти трехлетнего перерыва снова начнет выходить журнал о культурно-развлекательной жизни столицы What’s On Kyiv. Первый выпуск увидит свет 14 сентября. Об этом «Телекритике» рассказала главный редактор Лана Николь Ниланд.

Она напомнила, что журнал, существовавший 15 лет, перестал выходить в 2014 году. "Когда революция переросла в войну и рынок перестал способствовать работе культурно-развлекательного бизнеса, мы поняли, что выбора у нас нет и нам придется сделать перерыв. Мы возвращаемся и счастливы этому! Мы видим, что сегмент нашего издания в Киеве не занят. Да что там не занят, будем откровенны, в этом месте сейчас зияет огромная дыра, поэтому мы полны сил, вдохновения и уверенности в успехе нашего проекта", – отметила главред.

У журнала будет как печатная, так и онлайн-версия. При этом обновится и его внешний вид, и контент. "Чтобы журнал стал интересен абсолютно всем – не только экспатам (иностранным сотрудникам компании, работающим за границей. – ТК) и англоговорящим гостям и жителям Киева, а всем", – пояснила Лана Николь Ниланд. По ее словам, в журнале будут новости, листинги, информация о жизни звезд и людях, меняющих страну, о мероприятиях, то есть обо всем, что интересует людей в быстро развивающемся городе.