В Киеве возрождается англоязычный журнал What’s On

В Киеве после почти трехлетнего перерыва снова начнет выходить журнал о культурно-развлекательной жизни столицы What’s On Kyiv. Первый выпуск увидит свет 14 сентября. Об этом «Телекритике» рассказала главный редактор Лана Николь Ниланд.
Она напомнила, что журнал, существовавший 15 лет, перестал выходить в 2014 году. "Когда революция переросла в войну и рынок перестал способствовать работе культурно-развлекательного бизнеса, мы поняли, что выбора у нас нет и нам придется сделать перерыв. Мы возвращаемся и счастливы этому! Мы видим, что сегмент нашего издания в Киеве не занят. Да что там не занят, будем откровенны, в этом месте сейчас зияет огромная дыра, поэтому мы полны сил, вдохновения и уверенности в успехе нашего проекта", – отметила главред.
У журнала будет как печатная, так и онлайн-версия. При этом обновится и его внешний вид, и контент. "Чтобы журнал стал интересен абсолютно всем – не только экспатам (иностранным сотрудникам компании, работающим за границей. – ТК) и англоговорящим гостям и жителям Киева, а всем", – пояснила Лана Николь Ниланд. По ее словам, в журнале будут новости, листинги, информация о жизни звезд и людях, меняющих страну, о мероприятиях, то есть обо всем, что интересует людей в быстро развивающемся городе.
В команду обновленного What’s On Kyiv вошли как журналисты, которые писали для журнала прежде, так и новички – студенты, журналисты, экспаты, достаточно долго живущие в Киеве.
"Ожидаем, что наши читатели станут читать наш журнал, вновь полюбят его и будет ощущение, что мы никогда и не уходили, что What’s On Kyiv вернется не только на стенды киевских ресторанов, клубов, кафе, отелей, бизнес-центров, посольств, но и в сердца жителей и гостей Киева", – сказала главред журнала.
Напомним, What’s On Kyiv – информационный англоязычный журнал, выходящий в Киеве. До перерыва в работе он выходил раз в неделю и охватывал сферы культуры и развлечений в столице, в частности вечеринки, громкие кинопремьеры, показы моды, концерты и театральные гастроли, различные выставки и т.д.