В Киеве в грузовом контейнере создана радиостанция 20ft radio

В Киеве на Подоле в контейнере для дальней транспортировки товаров и сырья шесть энтузиастов обустроили под современную радиостанцию - 20ft radio, сообщает LiRoom.

В эфире станции - передовая, порой экспериментальная электроника от украинских и зарубежных диджеев, а также миксы от любителей музыки. "Содержание - максимум живого исполнения из студии, открытость для желающих попасть в эфир со своим творчеством и международный формат", - пишет издание.

Сооснователями 20ft radio являются Сергей Тарановский и Дима Исаенко. "Контейнер был выбран неслучайно. Он не требует арендной платы, это крутая архитектурная форма", - пояснил Тарановский.

Новая радиостанция использует не только метод бесперебойного аудиовещания, но и видеотрансляцию. Записи эфиров выкладываются на Mixcloud, а видеоматериалы - на YouТube. "Основные наши вдохновители сейчас — это амстердамская радиостанция Red Light Radio, Berlin Community Radio, NTS London. Мы интересуемся их принципами составления графика эфиров, ротации, приглашения гостей в студию", - рассказал Миша Бондарев, занимающийся составлением программ.

По итогам первого месяца работы 20ft radio имела около 50 тыс. уникальных слушателей. "После Киева и Одессы по посещаемости у нас идут европейские страны - Италия, Польша, США. Сейчас нами интересуются люди, которые любят долго слушать музыку и сами ищут новые ее источники. Потому что ни рекламного, ни PR-продвижения мы еще не проводили", - отметил Сергей Тарановский.

По словам ребят, сначала радиостанция финансировалась полностью за их собственные средства. Сейчас же основным источником для развития станции являются пожертвования от слушателей.

Ближе к лету они планируютоткрыть террасу возле своей студии: на улице будет играть музыка, появится возможность проводить вечеринки. "Радио - это первый шаг. Со временем 20ft может обрасти всем, что связано с музыкой", - уточнил Тарановский.

Напомним, 30 декабря в Украине начала вещать новая украинская онлайн-радиостанция «Воздух».

О том, как киевлянин создал радиостанцию для бойцов в АТО, смотрите в сюжете программы «Дембель» на канале «2+2»: